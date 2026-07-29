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Homem é preso após invadir residência e ameaçar morador no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como José Sávio Cardoso da Silva, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (29)

29/07/2026 às 11h52
Por: Redação Fonte: Jurua24horas
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Homem é preso após invadir residência e ameaçar morador no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como José Sávio Cardoso da Silva, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (29), após invadir uma residência e ameaçar o proprietário no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na Rua Pará, após moradores acionarem a guarnição para denunciar uma invasão de domicílio. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito já contido pelos familiares da vítima.

Conforme o relato do proprietário da casa, José Sávio chegou ao local fazendo ameaças e, em seguida, entrou na residência sem autorização. Diante da situação, os filhos do morador intervieram e conseguiram imobilizar o invasor até a chegada da equipe policial.

Durante a abordagem, os militares constataram que o homem apresentava sinais evidentes de embriaguez e comportamento alterado, com indícios de possível consumo de substâncias psicoativas. Devido ao seu estado, ele não conseguiu explicar de forma clara o que teria motivado a invasão.

Após ouvir as testemunhas e confirmar as circunstâncias da ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. José Sávio foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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