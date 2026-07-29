22°C 35°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre

O deputado federal Eduardo Velloso convocou para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, a convenção estadual da Federação Renovação Solidária, composta pelos partidos Solidariedade e PRD.

29/07/2026 às 15h13 Atualizada em 29/07/2026 às 15h23
Por: Redação Fonte: Redação
Compartilhe:
Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre

O deputado federal Eduardo Velloso convocou para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, a convenção estadual da Federação Renovação Solidária, composta pelos partidos Solidariedade e PRD. O evento, que será realizado em Rio Branco, deve homologar as candidaturas da federação para as eleições de 2026, incluindo a de Velloso ao Senado Federal.

A convenção terá início às 17h, na Rua Rui Barbosa, nº 81, Centro, ao lado do Hotel Inácio. Na condição de presidente estadual da federação, Eduardo Velloso assinou o edital de convocação, reunindo dirigentes partidários, filiados e pré-candidatos das duas legendas.

Durante o encontro, também serão homologadas as chapas para deputado federal e deputado estadual, além da definição das suplências ao Senado, das alianças para a disputa majoritária, dos números e dos nomes que os candidatos utilizarão nas urnas.

Para Eduardo Velloso, a convenção representa um momento decisivo para consolidar o projeto político construído pela federação no Acre.

"A convenção é o momento em que organizamos o nosso time e apresentamos ao Acre um projeto construído com diálogo. O Solidariedade e o PRD chegam unidos, com bons nomes e disposição para trabalhar pelo estado", afirmou.

Caso tenha sua candidatura homologada, Velloso passará oficialmente a disputar uma das duas vagas destinadas ao Acre no Senado Federal. Médico oftalmologista e deputado federal, ele destaca que pretende levar para a campanha a experiência adquirida tanto na área da saúde quanto durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

"Passei grande parte da minha vida cuidando das pessoas como médico. Na Câmara, consegui ampliar esse trabalho e ajudar o Acre em outras áreas. Agora, quero colocar essa experiência à disposição para fazer ainda mais no Senado", declarou.

Desde que assumiu a presidência da Federação Renovação Solidária no Acre, Eduardo Velloso tem conduzido a articulação entre o Solidariedade e o PRD, fortalecendo a atuação das siglas nos municípios acreanos e coordenando a formação das chapas proporcionais. A convenção da próxima segunda-feira marcará o início oficial da participação da federação no processo eleitoral de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo
Política Há 4 dias Em Política

PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo

Convenção confirma ex-ministro Márcio França como vice
Um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares
Política Há 4 dias Em Política

Um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares

Medida foi determinada por Flávio Dino após suspeita de interferências
Só um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares
Política Há 4 dias Em Política

Só um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares

Medida foi determinada por Flávio Dino após suspeita de interferências
Mesários têm papel fundamental na garantia do processo eleitoral
Política Há 4 dias Em Política

Mesários têm papel fundamental na garantia do processo eleitoral

Eles são responsáveis pelo fluxo e transparência nas seções
Cruzeiro do Sul, AC
29°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 35°

31° Sensação
0.49km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Qui 36° 22°
Sex 35° 22°
Sáb 35° 22°
Dom 33° 20°
Seg 34° 20°
Atualizado às 15h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Saúde Há 6 minutos

Revalida 2025/2: recurso de resultado preliminar vai até sexta-feira

 Senado Federal Há 1 hora

Projeto destina R$ 34,9 milhões ao Serpro para infraestrutura de datacenter

 Acre Há 2 horas

Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre

 Educação Há 2 horas

UFF recebe maior feira científica da América Latina nesta semana

 Cruzeiro do Sul Há 3 horas

Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,16%
Euro
R$ 5,87 +0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,228,14 +0,31%
Ibovespa
173,885,34 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul

 Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco
Mâncio Lima - AC

Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco

 Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
2
The Voice nas Vilas

The Voice nas Vilas 2026 abre inscrições na próxima segunda-feira e promete revelar novos talentos de Cruzeiro do Sul
3
Cultura

Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria
4
Mâncio Lima

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
5
Rio Branco - AC

COMUNICADO OFICIAL: ÚLTIMO PRAZO PARA O CENSO PREVIDENCIÁRIO

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados