Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre

O deputado federal Eduardo Velloso convocou para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, a convenção estadual da Federação Renovação Solidária, composta pelos partidos Solidariedade e PRD. O evento, que será realizado em Rio Branco, deve homologar as candidaturas da federação para as eleições de 2026, incluindo a de Velloso ao Senado Federal.

A convenção terá início às 17h, na Rua Rui Barbosa, nº 81, Centro, ao lado do Hotel Inácio. Na condição de presidente estadual da federação, Eduardo Velloso assinou o edital de convocação, reunindo dirigentes partidários, filiados e pré-candidatos das duas legendas.

Durante o encontro, também serão homologadas as chapas para deputado federal e deputado estadual, além da definição das suplências ao Senado, das alianças para a disputa majoritária, dos números e dos nomes que os candidatos utilizarão nas urnas.

Para Eduardo Velloso, a convenção representa um momento decisivo para consolidar o projeto político construído pela federação no Acre.

"A convenção é o momento em que organizamos o nosso time e apresentamos ao Acre um projeto construído com diálogo. O Solidariedade e o PRD chegam unidos, com bons nomes e disposição para trabalhar pelo estado", afirmou.

Caso tenha sua candidatura homologada, Velloso passará oficialmente a disputar uma das duas vagas destinadas ao Acre no Senado Federal. Médico oftalmologista e deputado federal, ele destaca que pretende levar para a campanha a experiência adquirida tanto na área da saúde quanto durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

"Passei grande parte da minha vida cuidando das pessoas como médico. Na Câmara, consegui ampliar esse trabalho e ajudar o Acre em outras áreas. Agora, quero colocar essa experiência à disposição para fazer ainda mais no Senado", declarou.

Desde que assumiu a presidência da Federação Renovação Solidária no Acre, Eduardo Velloso tem conduzido a articulação entre o Solidariedade e o PRD, fortalecendo a atuação das siglas nos municípios acreanos e coordenando a formação das chapas proporcionais. A convenção da próxima segunda-feira marcará o início oficial da participação da federação no processo eleitoral de 2026.