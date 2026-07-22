21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Saúde em Ação: Prefeitura de Mâncio Lima leva atendimento especializado da APAE ao município e beneficia dezenas de famílias

Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a APAE reduz deslocamentos, amplia o acesso aos serviços especializados

22/07/2026 às 13h53 Atualizada em 22/07/2026 às 14h10
Por: Redação Fonte: Assessoria
Compartilhe:
Saúde em Ação: Prefeitura de Mâncio Lima leva atendimento especializado da APAE ao município e beneficia dezenas de famílias

Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a APAE reduz deslocamentos, amplia o acesso aos serviços especializados e fortalece a atenção às pessoas com deficiência

 

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), iniciou uma nova etapa na oferta de serviços especializados às pessoas com deficiência no município. A iniciativa permite que parte dos atendimentos antes realizados exclusivamente em Cruzeiro do Sul passe a ser ofertada em Mâncio Lima, proporcionando mais comodidade às famílias e ampliando o acesso à assistência especializada.

 

Com a implantação do atendimento itinerante, Mâncio Lima torna-se o primeiro município da região do Juruá a receber equipes multiprofissionais da APAE para realizar consultas e terapias no próprio município, reduzindo custos com deslocamento e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes e seus familiares.

 

Para quem dependia de viagens semanais até Cruzeiro do Sul, a mudança representa economia, conforto e mais tempo com a família. Moradora do Ramal do Vinte e mãe de uma criança atípica de quatro anos, Maria José comemorou a chegada dos serviços ao município.

 

"Hoje fiquei muito feliz por não precisar sair de Mâncio Lima para o meu filho ser atendido pela fonoaudióloga. Isso diminui as despesas, o tempo fora de casa e o desgaste físico da viagem até Cruzeiro do Sul."

 

As famílias que já realizam acompanhamento na sede da APAE continuarão recebendo atendimento duas vezes por semana em Cruzeiro do Sul. Já os pacientes cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde passarão a ser atendidos em Mâncio Lima pelos profissionais da instituição, que estarão no município uma vez por semana.

 

De acordo com a Secretaria de Saúde, novos grupos serão inseridos gradativamente, conforme o andamento dos atendimentos, garantindo que mais crianças e famílias sejam contempladas pela iniciativa.

 

A secretária municipal de Saúde, Rusie Lima, destacou que a parceria representa um importante avanço na política pública de inclusão e cuidado às pessoas com deficiência.

"Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias que precisavam viajar semanalmente para garantir o tratamento de seus filhos. Essa parceria aproxima os serviços especializados da população, reduz os custos com deslocamento e proporciona mais dignidade aos pacientes. A demanda é grande e continuamos realizando novos cadastros para ampliar o número de famílias atendidas."

 

Segundo a gestora, a Secretaria Municipal de Saúde seguirá acompanhando a execução da parceria para que o atendimento possa alcançar cada vez mais pessoas que necessitam desse suporte especializado.

 

A primeira ação itinerante foi realizada no último dia 18, na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, reunindo uma equipe formada por neurologista, clínico geral, pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psicólogo.

 

Durante a ação, foram realizados 439 atendimentos especializados, sendo 112 em Fisioterapia, 105 consultas com Clínico Geral, 84 atendimentos em Psicologia, 82 em Neurologia e 56 em Fonoaudiologia. Os resultados demonstram a importância da iniciativa para reduzir a demanda reprimida por atendimentos especializados, fortalecer a rede municipal de saúde e garantir um atendimento mais humanizado e acessível às pessoas com deficiência.

 

Atualmente, a APAE de Cruzeiro do Sul atende 43 alunos do município de Mâncio Lima em sua sede, oferecendo acompanhamento especializado por uma equipe multiprofissional.

 

Com o novo cadastramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, outros 32 alunos passarão a receber atendimento diretamente em Mâncio Lima, ampliando o acesso aos serviços especializados e reduzindo a necessidade de deslocamentos. Ao todo, 75 aluno.

 

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima Há 3 dias Em Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio do Setor de Eventos, anunciou nesta quarta-feira (22) a primeira grande atração da VI Edição do Festival do Coco 2026.
Polícia Militar prende três suspeitos por furto a loja de celulares em Mâncio Lima; grupo afirma integrar facção criminosa
Mâncio Lima Há 5 dias Em Mâncio Lima - AC

Polícia Militar prende três suspeitos por furto a loja de celulares em Mâncio Lima; grupo afirma integrar facção criminosa

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na madrugada desta segunda-feira (20), após o furto a uma loja de celulares localizada na Avenida Japiim, no Centro de Mâncio Lima.
Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
Atsa Puyanawa Há 6 dias Em Mâncio Lima - AC

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena

A Terra Indígena Puyanawa Barão Ipiranga, localizada a cerca de 25 quilômetros do centro de Mâncio Lima, amanheceu em clima de celebração neste sábado, 18.
Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa
Mâncio Lima Há 6 dias Em Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Durante a abertura oficial do VIII Festival Atsa Puyanawa, realizada neste sábado (18), na Aldeia Barão do Rio Branco, na Terra Indígena Puyanawa
Mâncio Lima - AC
Sobre o município
Apesar de estar um pouco afastado do rio principal, possui acesso por afluentes e está integrado à dinâmica do vale do Juruá. A economia é baseada na agricultura, pecuária e extrativismo.
Ver notícias
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
0.96km/h Vento
89% Umidade
91% (2.15mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Dom 35° 20°
Seg 34° 21°
Ter 34° 21°
Qua 34° 22°
Qui 35° 20°
Atualizado às 02h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 5 horas

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

 Senado Federal Há 6 horas

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

 Senado Federal Há 7 horas

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

 Geral Há 8 horas

Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

 Educação Há 9 horas

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 343,985,99 -0,25%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

 Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

 Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter
Porto Walter - AC

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Pesquisas mostram Alan Rick em leve queda e Mailza Assis mantendo estabilidade na disputa pelo Governo do Acre
2
Acre

Protagonismo feminino promete marcar a disputa pelo Governo do Acre em 2026
3
Cruzeiro do Sul

Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul
4
Atsa Puyanawa

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
5
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados