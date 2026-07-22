Saúde em Ação: Prefeitura de Mâncio Lima leva atendimento especializado da APAE ao município e beneficia dezenas de famílias

Parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a APAE reduz deslocamentos, amplia o acesso aos serviços especializados e fortalece a atenção às pessoas com deficiência

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), iniciou uma nova etapa na oferta de serviços especializados às pessoas com deficiência no município. A iniciativa permite que parte dos atendimentos antes realizados exclusivamente em Cruzeiro do Sul passe a ser ofertada em Mâncio Lima, proporcionando mais comodidade às famílias e ampliando o acesso à assistência especializada.

Com a implantação do atendimento itinerante, Mâncio Lima torna-se o primeiro município da região do Juruá a receber equipes multiprofissionais da APAE para realizar consultas e terapias no próprio município, reduzindo custos com deslocamento e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes e seus familiares.

Para quem dependia de viagens semanais até Cruzeiro do Sul, a mudança representa economia, conforto e mais tempo com a família. Moradora do Ramal do Vinte e mãe de uma criança atípica de quatro anos, Maria José comemorou a chegada dos serviços ao município.

"Hoje fiquei muito feliz por não precisar sair de Mâncio Lima para o meu filho ser atendido pela fonoaudióloga. Isso diminui as despesas, o tempo fora de casa e o desgaste físico da viagem até Cruzeiro do Sul."

As famílias que já realizam acompanhamento na sede da APAE continuarão recebendo atendimento duas vezes por semana em Cruzeiro do Sul. Já os pacientes cadastrados pela Secretaria Municipal de Saúde passarão a ser atendidos em Mâncio Lima pelos profissionais da instituição, que estarão no município uma vez por semana.

De acordo com a Secretaria de Saúde, novos grupos serão inseridos gradativamente, conforme o andamento dos atendimentos, garantindo que mais crianças e famílias sejam contempladas pela iniciativa.

A secretária municipal de Saúde, Rusie Lima, destacou que a parceria representa um importante avanço na política pública de inclusão e cuidado às pessoas com deficiência.

"Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias que precisavam viajar semanalmente para garantir o tratamento de seus filhos. Essa parceria aproxima os serviços especializados da população, reduz os custos com deslocamento e proporciona mais dignidade aos pacientes. A demanda é grande e continuamos realizando novos cadastros para ampliar o número de famílias atendidas."

Segundo a gestora, a Secretaria Municipal de Saúde seguirá acompanhando a execução da parceria para que o atendimento possa alcançar cada vez mais pessoas que necessitam desse suporte especializado.

A primeira ação itinerante foi realizada no último dia 18, na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, reunindo uma equipe formada por neurologista, clínico geral, pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psicólogo.

Durante a ação, foram realizados 439 atendimentos especializados, sendo 112 em Fisioterapia, 105 consultas com Clínico Geral, 84 atendimentos em Psicologia, 82 em Neurologia e 56 em Fonoaudiologia. Os resultados demonstram a importância da iniciativa para reduzir a demanda reprimida por atendimentos especializados, fortalecer a rede municipal de saúde e garantir um atendimento mais humanizado e acessível às pessoas com deficiência.

Atualmente, a APAE de Cruzeiro do Sul atende 43 alunos do município de Mâncio Lima em sua sede, oferecendo acompanhamento especializado por uma equipe multiprofissional.

Com o novo cadastramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, outros 32 alunos passarão a receber atendimento diretamente em Mâncio Lima, ampliando o acesso aos serviços especializados e reduzindo a necessidade de deslocamentos. Ao todo, 75 aluno.