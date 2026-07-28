21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

e-Título: o que você precisa saber sobre o título de eleitor digital

Com o celular na mão, você pode ter tudo o que precisa para votar. O e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, serve como documento único nas urna...

28/07/2026 às 13h02
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Mesário confere e-Título de eleitor: se tiver foto, ele pode valer como documento único na hora de votar - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Mesário confere e-Título de eleitor: se tiver foto, ele pode valer como documento único na hora de votar - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Com o celular na mão, você pode ter tudo o que precisa para votar. O e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, serve como documento único nas urnas para o eleitor que fez biometria e tem sua foto cadastrada.

O aplicativo também permite consultar o local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir certidões de quitação e de crimes eleitorais, justificar ausência às urnas e se cadastrar como mesário, tudo sem precisar ir a um cartório eleitoral.

Essa versão digital do título de eleitor está disponível gratuitamente para celulares e tablets. Para ativar, basta informar o número do título ou CPF, nome completo, nome dos pais e data de nascimento.

Biometria faz diferença

O e-Título vale como o título impresso e vai além: pode substituir o documento com foto na hora de votar, mas apenas para quem tem biometria cadastrada. Esse cadastramento é o processo em que a Justiça Eleitoral coleta impressões digitais, fotografia e assinatura.

Somente quem passou por esse cadastramento terá foto visível no app, e é essa foto que permite usar o e-Título como documento oficial único de identificação na seção eleitoral.

Quem ainda não tem o cadastro biométrico precisará apresentar um documento com foto nas eleições deste ano(veja abaixo quais são aceitos). Isso porque o prazo para fazer a biometria terminou em maio, e o serviço foi suspenso. Passado o pleito, em novembro, o eleitor poderá procurar a Justiça Eleitoral para se cadastrar .

A biometria existe para garantir que cada eleitor vote uma única vez, prevenindo fraudes eleitorais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cadastro já alcança 88,78% do eleitorado — cerca de 140 milhões de de um total de 158 milhões de eleitores.

E o título de papel?

Continua válido, mas sozinho não basta. O título impresso não tem foto e, por isso, não serve como documento de identificação nas urnas. Em qualquer situação, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto.

Quais documentos são válidos para votar?

Além do e-Título, são aceitos para votar nas Eleições Gerais de 2026 (com 1º turno em 4 de outubro e eventual 2º turno em 25 de outubro) os seguintes documentos com foto:

  • Carteira de identidade (RG) ou identidade social
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
  • passaporte
  • Carteira de Trabalho
  • certificado de reservista
  • carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Documentos com validade vencida também são aceitos. Certidões de nascimento ou casamento não valem como identificação nas urnas.

Com informações do TSE

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Vetado projeto que instituía piso salarial para zootecnistas
Senado Federal Há 18 horas Em Senado Federal

Vetado projeto que instituía piso salarial para zootecnistas

A Presidência da República vetou integralmente um projeto que incluía os zootecnistas entre as categorias abrangidas pela lei que estabelece o piso...
Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas

O Congresso Nacional retoma os trabalhos em agosto com 32 medidas provisórias para analisar. Entre elas estão propostas sobre renegociação de dívid...
Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares
Senado Federal Há 4 dias Em Senado Federal

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

Cidades que se destacarem em políticas e iniciativas para assegurar um tratamento digno e um envelhecimento ativo às pessoas idosas passarão a ter ...
Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária
Senado Federal Há 4 dias Em Senado Federal

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

O Dia Nacional do Rotaractiano passa a fazer parte do calendário oficial do país. A data foi instituída pela Lei 15.477 , publicada nesta sexta-fei...
Cruzeiro do Sul, AC
34°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 34°

36° Sensação
1.51km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Qua 35° 21°
Qui 36° 22°
Sex 36° 22°
Sáb 36° 22°
Dom 34° 21°
Atualizado às 13h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Mâncio Lima Há 25 minutos

Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco

 Mâncio Lima Há 27 minutos

Operação Verão avança em Mâncio Lima com recuperação de mais de 300 quilômetros de ramais em três frentes de trabalho simultâneas

 Senado Federal Há 46 minutos

e-Título: o que você precisa saber sobre o título de eleitor digital

 Economia Há 2 horas

Prévia da inflação oficial fica em 0,06% em julho, diz IBGE

 Geral Há 3 horas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,16%
Euro
R$ 5,83 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,251,86 -1,83%
Ibovespa
176,414,55 pts 0.63%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco
Mâncio Lima - AC

Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco

 Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
2
Cruzeiro do Sul

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
3
Cruzeiro do Sul

Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul
4
Rodrigues Alves

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
5
Cruzeiro do Sul

Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados