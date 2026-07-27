21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate

Encontro ocorre enquanto liberação de R$ 6,6 bi segue pendente

27/07/2026 às 22h41
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Em meio ao processo de reestruturação da instituição financeira após a crise com o Banco Master, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, recebeu nesta segunda-feira (27) o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza. O encontro ocorreu a portas fechadas, entre as 15h30 e as 16h30.

A reunião também teve a participação do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos, e da diretora de Controle e Riscos do BRB, Ana Paula Teixeira de Sousa.

Segundo a agenda oficial de Galípolo, a reunião tratou de "assuntos institucionais". O BRB não emitiu nenhum comunicado após o encontro.

Reunião reservada

A presença da diretora responsável pela área de Controle e Riscos do BRB ocorreu em um momento em que o banco aguarda a conclusão das etapas necessárias para viabilizar um pacote de socorro financeiro de R$ 6,6 bilhões.

A área comandada por Ana Paula Teixeira de Sousa é responsável por monitorar riscos operacionais, fiscalizar falhas e fraudes e acompanhar situações que possam comprometer a atuação do sistema financeiro.

Resgate pendente

No fim de junho, o Governo do Distrito Federal (GDF), controlador do BRB, firmou um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para viabilizar um resgate de R$ 6,6 bilhões destinado a cobrir parte das perdas atribuídas às operações realizadas com o Banco Master.

Além desse montante, o GDF deverá aportar R$ 2,2 bilhões em recursos próprios, após promover ajustes nas contas públicas e reduzir investimentos.

Apesar da homologação do acordo, a operação ainda depende da assinatura dos contratos com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), da formalização das contragarantias à União e da conclusão das auditorias financeiras do banco.

Complicações

As negociações para a liberação do empréstimo enfrentam complicações. Os bancos privados envolvidos na operação querem que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil concedam garantias para a operação, o que levaria os bancos federais a assumirem o risco de uma eventual inadimplência do BRB.

Além da demora no empréstimo, o BRB tem problemas para melhorar a liquidez, capacidade de vender ativos rapidamente pelo preço de valor. No último dia 17, o banco cancelou o acordo de R$ 15 bilhões com a gestora Quadra Capital.

O negócio previa a transferência de ativos ligados ao Banco Master, o pagamento parcial à vista e a criação de um fundo de investimento. Embora não ajude a ampliar o capital para a instituição, a operação faria o BRB trocar ativos com pouca liquidez do Master (como imóveis) por ativos líquidos. Isso porque o banco receberia parte dos R$ 15 bilhões à vista.

Balanço aguardado

Outro fator que mantém o processo em compasso de espera é a ausência da divulgação das demonstrações financeiras do BRB referentes ao exercício de 2025.

A apresentação do balanço foi estabelecida como uma das exigências para a efetivação do pacote de socorro, juntamente com a conclusão das auditorias independentes.

Enquanto o balanço não é divulgado, o BRB enfrenta sanções do Banco Central, como multas.

Agenda institucional

Esta não foi a primeira reunião entre integrantes do governo do Distrito Federal e a direção do Banco Central. No último dia 14, a governadora do DF, Celina Leão, participou de um encontro com Gabriel Galípolo e Nelson Antônio de Souza.

Na ocasião, a governadora classificou a reunião como "técnica" e não comentou o conteúdo das discussões.

Ministro da Fazenda

Também nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco, que o patrimônio do BRB foi comprometido por operações envolvendo ativos do Banco Master.

Segundo o ministro, a instituição teria adquirido carteiras de baixa qualidade que resultaram em perdas bilionárias. Ao comentar o caso, Durigan afirmou que o banco "basicamente passou R$ 12 bilhões para o Master e recebeu guardanapo, papel que não valia nada", em referência ao valor dos ativos recebidos na operação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil
Economia Há 14 horas Em Economia

Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil

Recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem
Durigan: dívida do Brasil é menor do que a de grandes economias
Economia Há 15 horas Em Economia

Durigan: dívida do Brasil é menor do que a de grandes economias

"Continua elevada, mas está sob controle", diz ministro da Fazenda
Mercado reduz para 5,12% expectativa de inflação em 2026
Economia Há 18 horas Em Economia

Mercado reduz para 5,12% expectativa de inflação em 2026

Melhora nas projeções ocorre pela quarta semana, segundo Boletim Focus
Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho
Economia Há 21 horas Em Economia

Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 679,19
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 34°

23° Sensação
1.17km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Qua 35° 21°
Qui 36° 22°
Sex 36° 22°
Sáb 36° 22°
Dom 34° 21°
Atualizado às 00h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

Galípolo recebe presidente do BRB em meio a demora em resgate

 Cultura Há 5 horas

Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria

 Saúde Há 5 horas

Infecções e mortes por HIV caem, mas falta de recursos ameaça avanços

 Justiça Há 7 horas

Justiça garante resgate de investimentos do Rioprevidência no Master

 Senado Federal Há 8 horas

Vetado projeto que instituía piso salarial para zootecnistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,10%
Euro
R$ 5,82 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,946,41 -2,14%
Ibovespa
175,334,45 pts 0.74%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

 Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Cruzeiro do Sul

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
2
Cruzeiro do Sul

Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul
3
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
4
Cruzeiro do Sul

Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul
5
Porto Walter

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados