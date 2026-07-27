21°C 34°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 679,19

27/07/2026 às 06h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (27) a parcela de julho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. Neste mês, o valor médio do benefício está em R$ 679,19.

Os moradores de 175 municípios de seis estados receberam o crédito no último dia 20, independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficiou localidades em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos seguintes estados: Amazonas (três municípios), Paraíba (31), Paraná (8), Rio Grande do Norte (120), Roraima (6) e Sergipe (7).

A lista dos municípios com pagamento unificado está disponível aqui .

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, há o pagamento da regra de proteção. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Desde junho do ano passado, o tempo de permanência na regra de proteção f oi reduzido de dois para um ano . No entanto, quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023 , que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil
Economia Há 1 hora Em Economia

Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil

Recurso é liberado diretamente ao fornecedor do bem
Durigan: dívida do Brasil é menor do que a de grandes economias
Economia Há 2 horas Em Economia

Durigan: dívida do Brasil é menor do que a de grandes economias

"Continua elevada, mas está sob controle", diz ministro da Fazenda
Mercado reduz para 5,12% expectativa de inflação em 2026
Economia Há 4 horas Em Economia

Mercado reduz para 5,12% expectativa de inflação em 2026

Melhora nas projeções ocorre pela quarta semana, segundo Boletim Focus
Reforma tributária impulsiona doações de imóveis a herdeiros
Economia Há 2 dias Em Economia

Reforma tributária impulsiona doações de imóveis a herdeiros

Famílias se antecipam para evitar novas regras de transmissão de bens
Cruzeiro do Sul, AC
32°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 34°

34° Sensação
1.08km/h Vento
49% Umidade
62% (0.36mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Ter 33° 21°
Qua 35° 22°
Qui 36° 22°
Sex 35° 21°
Sáb 34° 22°
Atualizado às 11h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Rodrigues Alves Há 19 minutos

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Economia Há 54 minutos

Começa hoje financiamento de moto e bicicleta pelo Move Brasil

 Cruzeiro do Sul Há 1 hora

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

 Mâncio Lima Há 1 hora

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

 Guajará Há 2 horas

Suspeita de levar drogas do Acre para o Amazonas é presa durante operação policial na divisa entre Cruzeiro do Sul e Guajará

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,40%
Euro
R$ 5,81 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,232,30 +0,91%
Ibovespa
174,762,20 pts 0.41%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves

 Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026
Cruzeiro do Sul - AC

Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Cruzeiro do Sul e alcança 122 mandados cumpridos em 2026

 Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
Mâncio Lima - AC

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Cruzeiro do Sul

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
2
Cruzeiro do Sul

Radialista é vítima de assalto violento dentro de casa e sofre agressões durante ação criminosa em Cruzeiro do Sul
3
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
4
Cruzeiro do Sul

Carro sai da pista e capota após aquaplanagem na AC-405, em Cruzeiro do Sul
5
Porto Walter

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados