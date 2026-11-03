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Em meio à dor e à indignação, deputada Maria Antônia chora na Aleac ao lamentar a morte da médica Elyne Nogueira em Brasileia

A deputada estadual Maria Antônia protagonizou um momento de forte emoção nesta terça-feira (3), durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

03/11/2026 às 19h31
Por: Redação Fonte: 3 de Julho notícias
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Em meio à dor e à indignação, deputada Maria Antônia chora na Aleac ao lamentar a morte da médica Elyne Nogueira em Brasileia

 A parlamentar lamentou o assassinato da médica Elyne de Assis Nogueira, de 39 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (2), no município de Brasiléia, interior do Acre. Profundamente abalada pela tragédia, Maria Antônia não conseguiu conter as lágrimas ao manifestar sua tristeza diante da morte da profissional de saúde.

Durante sua manifestação, a deputada prestou condolências aos familiares e amigos da vítima, expressando solidariedade diante de uma perda marcada pela violência. O assassinato da médica provocou comoção na região do Alto Acre, especialmente pela brutalidade do crime, que interrompeu a vida de uma mulher de apenas 39 anos.

Visivelmente emocionada, Maria Antônia demonstrou sua indignação diante de mais um episódio de violência contra a mulher. O momento em que a parlamentar foi às lágrimas evidenciou a dimensão da tristeza provocada pelo assassinato, que deixou familiares, amigos e a população de Brasiléia consternados.

A médica Elyne de Assis Nogueira foi assassinada a tiros enquanto estava em um estabelecimento comercial na cidade de Brasiléia. O crime aconteceu na noite de segunda-feira e mobilizou as autoridades policiais, responsáveis pela investigação das circunstâncias do homicídio e pela identificação dos envolvidos.

Ao levar o assunto à tribuna da Assembleia Legislativa, Maria Antônia deu destaque à dor da família e à indignação provocada pela violência, em uma manifestação marcada pelo sentimento de luto. O assassinato de Elyne também reforça a importância do debate sobre a segurança das mulheres e a necessidade de respostas efetivas das autoridades para impedir que novas vidas sejam interrompidas pela violência.

Para os familiares e amigos da médica, permanece a dor de uma perda irreparável. A manifestação emocionada da deputada Maria Antônia representa um gesto de solidariedade neste momento de sofrimento, enquanto a sociedade aguarda o esclarecimento completo do crime e a responsabilização dos envolvidos.

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