Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar se aposentam das seleções em 2026

Com a decisão, o craque se junta a Lionel Messi e Neymar, que também encerraram suas trajetórias pelas respectivas seleções neste ano.

CR7 anunciou a aposentadoria através das redes sociais em vídeo de 5 minutos. O atacante destacou os 23 anos em que representou Portugal e afirmou que devolve a camisa 7 da seleção do povo português.

Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em 31 de agosto de 2026, por meio de uma publicação nas redes sociais. A decisão foi tomada após a derrota por 1 x 0 para a Espanha, na prorrogação, na final da Copa do Mundo de 2026, disputada em 19 de julho. O craque revelou que havia escrito a mensagem de despedida dois dias depois da decisão, mas só tornou a notícia pública após a morte do pai, Jorge Messi, em agosto.

Aos 39 anos, encerrou a trajetória pela Albiceleste com 208 partidas e 126 gols. A despedida oficial ocorreu em 6 de outubro, em amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Na vitória por 3 x 0, Messi marcou um gol e deu duas assistências, além de receber homenagens da torcida e dos companheiros.

Já Neymar não chegou a ter um anúncio oficial. No dia 28 de julho, após vitória do sobre a Universidad Central, da Venezuela, por 4 x 2, o camisa 10 afirmou que o ciclo já foi encerrado.

“Meu momento na Seleção Brasileira acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais”, disse Neymar, em zona mista.

Após a eliminação do Brasil para a Noruega, neste domingo (5/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Neymar indicou que está se despedindo da Seleção Brasileira. Ainda no gramado, o jogador afirmou em entrevista que estava “fechando” seu ciclo.

“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui“, declarou o camisa 10 em entrevista ao getv. O jogador fez referência ao MetLife Stadium, estádio onde fez sua primeira partida pelo Brasil.