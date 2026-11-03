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Crise financeira leva empresa de ônibus a suspender duas linhas intermunicipais no Acre

A empresa Trans Acreana anunciou na manhã desta segunda-feira, a suspensão das operações das linhas intermunicipais Rio Branco/Bujari e Rio Branco/Senador Guiomard a partir do dia 5 de novembro.

03/11/2026 às 19h46
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Crise financeira leva empresa de ônibus a suspender duas linhas intermunicipais no Acre

Segundo o comunicado, quarta-feira, 04, será o último dia de atendimento regular.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa afirmou que a decisão foi formalizada junto à Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) e que buscava alternativas para evitar a interrupção desde abril deste ano.

“Esta decisão foi formalizada junto à Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC)”, informou.

A Trans Acreana atribuiu a suspensão à insustentabilidade financeira da operação, apontando a redução no número de passageiros pagantes e a falta de subsídios públicos para custear gratuidades e a meia-passagem estudantil.

“Sem o devido suporte financeiro do Estado para subsidiar os benefícios legais e diante da queda acentuada na arrecadação comercial, a continuidade da prestação dos serviços nestes itinerários tornou-se completamente inviável”, declarou a empresa.

A companhia também afirmou que a suspensão foi reiterada em 28 de outubro, após tentativas de encontrar soluções junto ao órgão regulador.

“Expressamos nossos sinceros agradecimentos a todos os passageiros, colaboradores e parceiros pela confiança e pelos anos de parceria dedicados a essas comunidades”, concluiu a nota.

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