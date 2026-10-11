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Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica casa a casa neste sábado no Conjunto Universitário

A ação de vacinação antirrábica casa a casa foi realizada Prefeitura, no Conjunto Universitário

11/10/2026 às 06h54
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (10), uma ação de vacinação antirrábica casa a casa no Conjunto Universitário. A atividade será realizada das 8h às 12h, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção de cães e gatos contra a raiva.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Alysson Bestene com o cuidado e a proteção dos animais, investindo em ações de prevenção, vigilância em saúde e ampliação do acesso aos serviços públicos. Com a vacinação domiciliar, as equipes facilitam o atendimento aos tutores e contribuem para a proteção dos pets e da população.

Com a vacinação domiciliar, as equipes facilitam o atendimento aos tutores. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Com a vacinação domiciliar, as equipes facilitam o atendimento aos tutores. (Foto: Átilas Moura/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destaca a importância de aproximar os serviços de saúde da comunidade e fortalecer as ações preventivas.

“O cuidado com os animais também é uma prioridade, porque proteger nossos cães e gatos contra a raiva significa cuidar da saúde pública”, disse Biths. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“O cuidado com os animais também é uma prioridade, porque proteger nossos cães e gatos contra a raiva significa cuidar da saúde pública”, disse Biths. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Na gestão do prefeito Alysson Bestene, temos trabalhado para ampliar o acesso aos serviços de saúde e fortalecer as ações de prevenção. O cuidado com os animais também é uma prioridade, porque proteger nossos cães e gatos contra a raiva significa cuidar da saúde pública e garantir mais segurança para toda a população”, destacou o secretário.

Durante a mobilização, os agentes de zoonoses irão até as residências para vacinar os animais, facilitando o acesso dos tutores ao serviço e contribuindo para a prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos.

A vacina é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A gestão orienta os tutores a apresentarem a caderneta de vacinação do animal para a atualização do registro. Quem ainda não possui o documento pode solicitar uma nova caderneta no momento do atendimento.

Além da vacinação domiciliar, a Prefeitura disponibiliza pontos fixos de imunização. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Além da vacinação domiciliar, a Prefeitura disponibiliza pontos fixos de imunização. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Além da vacinação domiciliar, a Prefeitura disponibiliza pontos fixos de imunização em diferentes locais da capital, ampliando as opções de acesso ao serviço para os tutores.

Pontos de vacinação

Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ): de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Trailer em frente à Urap Augusto Roney Meireles: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Supermercado Arasuper da 6 de Agosto: de 12 a 23 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A Secretaria também realiza vacinação casa a casa aos sábados, das 8h às 12h. Os tutores devem acompanhar as redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde para saber quais bairros serão atendidos a cada semana.

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