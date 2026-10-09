23°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

No mês da criança, Congresso tem visita guiada com teatro para público infantil

O Programa Visite o Congresso lança neste final de semana nova atração voltada ao público infantil. O espetáculo A Incrível Jornada de Uma Leiinteg...

09/10/2026 às 16h16
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
Estudantes na apresentação do Visite Encena, que tem programa especial nos fins de semana e no feriado, até dia 18 - Foto: Carolina Curi/Agência Senado
Estudantes na apresentação do Visite Encena, que tem programa especial nos fins de semana e no feriado, até dia 18 - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

O Programa Visite o Congresso lança neste final de semana nova atração voltada ao público infantil. O espetáculo A Incrível Jornada de Uma Leiintegra o projeto Visite Encena, iniciativa para promover intervenções teatrais nos principais espaços dentro do Palácio do Congresso Nacional.

O objetivo é transformar a tradicional visita guiada em uma experiência lúdica sobre cidadania, participação e democracia para os visitantes, em especial o infantil. A experiência ficará disponível nos dias 10, 11, 12 (Dia da Criança), 17 e 18 de outubro, nos horários das 10h, 11h30, 14h e 15h30.

As apresentações são gratuitas e abertas ao público e vão acontecer dentro do percurso regular da visitação institucional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É preciso fazer agendamento prévio .

Roteiro

Na trama, as crianças acompanham os personagens Léo e Bia em uma missão para ajudar o excêntrico Sr. Já Sei, personagem que acredita equivocadamente que basta escrever e carimbar uma ideia para ela virar lei.

Conduzidos pela personagem Sra. Democracia, o grupo demonstrará as etapas reais de elaboração de uma proposta legislativa, descobrindo a importância do debate, do voto e da escuta de opiniões divergentes.

O roteiro cênico vai ocupar espaços tradicionais do tour cívico, como o Salão Nobre das duas casas legislativas, o Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, a Praça das Bandeiras, o Salão Azul e o Plenarinho do Senado Federal.

Para envolver os pequenos, a iniciativa aposta em recursos interativos como brincadeiras, votações simuladas, perguntas e um jogo dinâmico com as bandeiras dos estados brasileiros.

Cidadania e democracia

Como fio condutor, o grupo da encenação demonstrará a criação de uma proposta de lei para tornar os espaços públicos de lazer mais seguros, acessíveis e inclusivos às crianças. Por meio desse exemplo, o público pode assimilar melhor conceitos complexos do processo legislativo, como discussão, votação, sanção e veto. Tudo em linguagem simples.

Além de explicar a dinâmica parlamentar, a nova atração conecta a democracia ao dia a dia das crianças, ressaltando que o exercício da cidadania começa em atitudes diárias, como a capacidade de ouvir quem pensa diferente, o respeito aos direitos e a participação ativa nas decisões tomadas na escola, na comunidade e na cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Dra. Eudócia pede fiscalização de atos administrativos do governo de Alagoas

Em pronunciamento em Plenário nesta quinta-feira (15), a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) pediu que órgãos de controle analisem atos administrativos...
Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Teresa Leitão homenageia professores e defende recursos para educação

O Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15), foi lembrado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) durante pronunciamento em Plenário. Ao home...
Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Escala 5x2 amplia qualidade de vida dos trabalhadores, diz Veneziano

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), destacou a aprovação, pelo Senado, da proposta d...
Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública
Senado Federal Há 1 dia Em Senado Federal

Paim celebra aprovação do fim da 6x1 e defende PEC da Segurança Pública

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou nesta quinta-feira (15) a aprovação pelo Senado, na véspera, da PEC 221/2019 , que acaba com a escala 6x1 e ...
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Chuvas esparsas

Mín. 23° Máx. 40°

25° Sensação
7.24km/h Vento
81% Umidade
66% (0.51mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb ° °
Dom 35° 22°
Seg 36° 21°
Ter 36° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 22h10
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 10 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,758,59 -0,20%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados