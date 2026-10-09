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Crédito extraordinário de R$ 7,5 bi reforça subsídios a combustíveis

Valor custeará produção e importação de derivados de petróleo

09/10/2026 às 09h09
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 7,52 bilhões em favor do Ministério de Minas e Energia para financiar programas de subsídio à produção e à importação de combustíveis.

De acordo com a Medida Provisória nº 1.395 , publicada nesta sexta-feira (9), do total liberado, R$ 6,17 bilhões serão destinados ao diesel de uso rodoviário. Os R$ 1,35 bilhão restantes tratam de outros derivados de petróleo.

Os recursos serão destinados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e servirão para atender despesas relacionadas a ações de subvenção econômica previstas em medidas provisórias editadas neste ano .

Destinação Valor

Subvenção à produção e à importação de óleo diesel de uso rodoviário (MP nº 1.363/2026)

R$ 6,17 bilhões

Subvenção à produção e à importação de combustíveis derivados de petróleo (MP nº 1.358/2026)

R$ 1,35 bilhão

Total

R$ 7,52 bilhões

Os créditos extraordinários são usados para atender despesas urgentes e imprevisíveis, conforme previsto na Constituição .

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