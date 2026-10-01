22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Prefeitura de Rio Branco promove manhã de cuidados e confraternização para idosos do Belo Jardim

Atividade na Unidade de Saúde da Família Maria da Conceição celebrou o Dia do Idoso com serviços, música, brincadeiras e acolhimento

01/10/2026 às 16h09
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

Em alusão ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (1º) uma programação especial para os idosos atendidos pela Unidade de Saúde da Família (USF) Maria da Conceição, no bairro Belo Jardim.

A data é dedicada à valorização da população idosa e chama atenção para a importância do respeito, da proteção, da convivência social e da garantia de direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Em Rio Branco, a Secretaria aproveitou a ocasião para promover um momento de integração, cuidado e fortalecimento dos vínculos com os idosos acompanhados pela unidade.

A programação promoveu uma manhã de confraternização, com atividades de lazer, cuidados e atualização cadastral, fortalecendo a convivência entre os usuários e a equipe de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)
A programação promoveu uma manhã de confraternização, com atividades de lazer, cuidados e atualização cadastral, fortalecendo a convivência entre os usuários e a equipe de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Durante a programação, os participantes tiveram uma manhã de confraternização, com apresentação de carimbó, bingo com distribuição de presentes, corte de cabelo, café da manhã e atualização do cadastro de vulnerabilidade. As atividades foram pensadas para unir lazer, convivência e cuidados, aproximando ainda mais os usuários da equipe de saúde.

Morador do bairro Belo Jardim há 20 anos, o aposentado Raimundo Nonato, de 69 anos, participou da atividade e falou sobre a satisfação de estar na unidade em um momento de confraternização.

“Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande ser recebido aqui pelas enfermeiras, técnicas e pela médica. Elas atendem muito bem. É um prazer participar desse momento”, disse Nonato.

“É uma satisfação muito grande ser recebido e bem atendido pela equipe de saúde. É um prazer participar desse momento”, disse Nonato. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“É uma satisfação muito grande ser recebido e bem atendido pela equipe de saúde. É um prazer participar desse momento”, disse Nonato. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Raimundo contou ainda que tinha outros compromissos durante a manhã, mas decidiu permanecer na unidade para aproveitar a programação preparada pela equipe.

“Eu ia para o banco, mas elas pediram: ‘Raimundo, espera um pouquinho aí, que daqui a pouco as meninas estão chegando’. Eu gostei tanto da energia que estou ficando. Vou esperar, tomar um café e depois vou para o banco”, finalizou o idoso.

Para a coordenadora da USF, Laryssa Angélica, ações como essa são importantes para promover acolhimento e valorização dos idosos, além de incentivar a convivência e a participação nas atividades da unidade.

“É muito importante que eles sejam recebidos com amor e carinho. Essas programações promovem a interação, fazem com que se sintam satisfeitos e, principalmente, valorizados”, explicou Laryssa. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“É muito importante que eles sejam recebidos com amor e carinho. Essas programações promovem a interação, fazem com que se sintam satisfeitos e, principalmente, valorizados”, explicou Laryssa. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“É muito importante e muito gratificante para eles serem recebidos e acolhidos com tanto amor e carinho. É uma programação que a gente sempre tenta fazer com eles para tirá-los de casa, para eles interagirem uns com os outros. Eles se sentem muito satisfeitos e valorizados, que é o que mais eles querem nesse momento”, explicou a gestora.

Segundo a coordenadora, a equipe procura desenvolver atividades que aproximem os idosos da unidade e estimulem a convivência.

A programação também possibilitou a atualização do cadastro de vulnerabilidade dos idosos, contribuindo para o acompanhamento das necessidades e o planejamento das ações de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)
A programação também possibilitou a atualização do cadastro de vulnerabilidade dos idosos, contribuindo para o acompanhamento das necessidades e o planejamento das ações de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Eles gostam de vir, de dançar, de participar mesmo com a gente. É só gratificação e gratidão por eles também quererem tanto vir à nossa unidade e participar da nossa ação”, concluiu Angélica.

Além das atividades de integração, a programação também permitiu que a equipe realizasse a atualização do cadastro de vulnerabilidade dos idosos, contribuindo para o acompanhamento das necessidades dos usuários e para o planejamento das ações de saúde.

A iniciativa reforça a importância de uma atenção integral à pessoa idosa, que vai além do atendimento clínico e inclui prevenção, promoção da saúde, convivência, acolhimento e qualidade de vida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Prefeitura de Rio Branco e Ufac levam orientações sobre alimentação saudável aos usuários
Rio Branco - AC Há 7 horas Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco e Ufac levam orientações sobre alimentação saudável aos usuários

Prefeitura de Rio Branco e Ufac promovem ação educativa com orientações sobre higienização, segurança dos alimentos e escolhas mais saudáveis aos u...
Transporte coletivo de Rio Branco recebe primeiros ônibus seminovos enquanto nova frota zero quilômetro segue em deslocamento para a capital
Rio Branco - AC Há 4 dias Em Cidades

Transporte coletivo de Rio Branco recebe primeiros ônibus seminovos enquanto nova frota zero quilômetro segue em deslocamento para a capital

Primeiros veículos zero quilômetro que vão modernizar o transporte coletivo da capital acreana já estão em deslocamento; operação logística segue c...
Enxerga Mais Rio Branco: Prefeitura entrega mais de 200 óculos e transforma a vida de estudantes e famílias
Rio Branco - AC Há 5 dias Em Cidades

Enxerga Mais Rio Branco: Prefeitura entrega mais de 200 óculos e transforma a vida de estudantes e famílias

A Escola Mariana da Silva Oliveira recebeu a primeira entrega oficial de óculos do projeto Enxerga Mais Rio Branco
Prefeitura de Rio Branco atende famílias atingidas por fortes chuvas e ventos em 14 bairros da capital
Rio Branco - AC Há 5 dias Em Cidades

Prefeitura de Rio Branco atende famílias atingidas por fortes chuvas e ventos em 14 bairros da capital

Ação emergencial da Prefeitura registrou 19 ocorrências graves e garantiu aluguel social para moradores que tiveram suas residências comprometidas
Cruzeiro do Sul, AC
26°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

28° Sensação
1.03km/h Vento
89% Umidade
34% (0.36mm) Chance de chuva
07h34 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Sáb 37° 22°
Dom 34° 22°
Seg 38° 23°
Ter 36° 23°
Qua 36° 23°
Atualizado às 21h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Rio Branco - AC Há 7 horas

Prefeitura de Rio Branco e Ufac levam orientações sobre alimentação saudável aos usuários

 Economia Há 8 horas

Carne brasileira passa a pagar tarifa de 67% para entrar na China

 Rio Branco - AC Há 9 horas

Prefeitura de Rio Branco promove manhã de cuidados e confraternização para idosos do Belo Jardim

 Economia Há 10 horas

Nova modalidade de renegociação de dívidas de MEI começa nesta quinta

 Geral Há 13 horas

Petrobras reajusta preço médio do querosene de aviação em 11,76%

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,04%
Euro
R$ 5,88 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 476,037,48 +1,66%
Ibovespa
187,197,45 pts 0.46%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Economia

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan
2
Senado Federal

Centros de educação tecnológica de MG e do RJ viram universidades
3
Senado Federal

Lei cria a Universidade Federal da Fronteira do Norte
4
Rio Branco - AC

NOTA PÚBLICA
5
Economia

Tesouro Direto bate recorde em agosto com R$ 15 bi em investimentos

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados