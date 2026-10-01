Prefeitura de Rio Branco promove manhã de cuidados e confraternização para idosos do Belo Jardim

Em alusão ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (1º) uma programação especial para os idosos atendidos pela Unidade de Saúde da Família (USF) Maria da Conceição, no bairro Belo Jardim.

A data é dedicada à valorização da população idosa e chama atenção para a importância do respeito, da proteção, da convivência social e da garantia de direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Em Rio Branco, a Secretaria aproveitou a ocasião para promover um momento de integração, cuidado e fortalecimento dos vínculos com os idosos acompanhados pela unidade.

A programação promoveu uma manhã de confraternização, com atividades de lazer, cuidados e atualização cadastral, fortalecendo a convivência entre os usuários e a equipe de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Durante a programação, os participantes tiveram uma manhã de confraternização, com apresentação de carimbó, bingo com distribuição de presentes, corte de cabelo, café da manhã e atualização do cadastro de vulnerabilidade. As atividades foram pensadas para unir lazer, convivência e cuidados, aproximando ainda mais os usuários da equipe de saúde.

Morador do bairro Belo Jardim há 20 anos, o aposentado Raimundo Nonato, de 69 anos, participou da atividade e falou sobre a satisfação de estar na unidade em um momento de confraternização.

“Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande ser recebido aqui pelas enfermeiras, técnicas e pela médica. Elas atendem muito bem. É um prazer participar desse momento”, disse Nonato.

“É uma satisfação muito grande ser recebido e bem atendido pela equipe de saúde. É um prazer participar desse momento”, disse Nonato. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Raimundo contou ainda que tinha outros compromissos durante a manhã, mas decidiu permanecer na unidade para aproveitar a programação preparada pela equipe.

“Eu ia para o banco, mas elas pediram: ‘Raimundo, espera um pouquinho aí, que daqui a pouco as meninas estão chegando’. Eu gostei tanto da energia que estou ficando. Vou esperar, tomar um café e depois vou para o banco”, finalizou o idoso.

Para a coordenadora da USF, Laryssa Angélica, ações como essa são importantes para promover acolhimento e valorização dos idosos, além de incentivar a convivência e a participação nas atividades da unidade.

“É muito importante que eles sejam recebidos com amor e carinho. Essas programações promovem a interação, fazem com que se sintam satisfeitos e, principalmente, valorizados”, explicou Laryssa. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“É muito importante e muito gratificante para eles serem recebidos e acolhidos com tanto amor e carinho. É uma programação que a gente sempre tenta fazer com eles para tirá-los de casa, para eles interagirem uns com os outros. Eles se sentem muito satisfeitos e valorizados, que é o que mais eles querem nesse momento”, explicou a gestora.

Segundo a coordenadora, a equipe procura desenvolver atividades que aproximem os idosos da unidade e estimulem a convivência.

A programação também possibilitou a atualização do cadastro de vulnerabilidade dos idosos, contribuindo para o acompanhamento das necessidades e o planejamento das ações de saúde. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Eles gostam de vir, de dançar, de participar mesmo com a gente. É só gratificação e gratidão por eles também quererem tanto vir à nossa unidade e participar da nossa ação”, concluiu Angélica.

Além das atividades de integração, a programação também permitiu que a equipe realizasse a atualização do cadastro de vulnerabilidade dos idosos, contribuindo para o acompanhamento das necessidades dos usuários e para o planejamento das ações de saúde.

A iniciativa reforça a importância de uma atenção integral à pessoa idosa, que vai além do atendimento clínico e inclui prevenção, promoção da saúde, convivência, acolhimento e qualidade de vida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom)