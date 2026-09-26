Prefeitura de Rio Branco atende famílias atingidas por fortes chuvas e ventos em 14 bairros da capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mobilizou equipes de atendimento emergencial para prestar assistência às famílias afetadas pelo temporal registrado na noite de sexta-feira (25). A forte chuva, acompanhada de intensas rajadas de vento, provocou alagamentos, enxurradas e danos estruturais em diferentes regiões da capital, atingindo moradores de 14 bairros.

De acordo com o levantamento apresentado pelo secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, foram contabilizadas 19 ocorrências consideradas de maior gravidade relacionadas aos impactos causados pela chuva e pelos ventos.

Como medida imediata de proteção e acolhimento, as equipes da pasta municipal de Assistência Social realizaram avaliações sociais nas áreas afetadas. (Foto: Secom)

Como medida imediata de proteção e acolhimento, as equipes da pasta municipal de Assistência Social realizaram avaliações sociais nas áreas afetadas e concederam quatro benefícios eventuais na modalidade aluguel social para famílias que tiveram suas casas comprometidas. Os atendimentos contemplaram moradores dos bairros da Paz, Tancredo Neves e João Eduardo e Esperança.

Segundo o secretário Ivan Ferreira, a prioridade da atuação municipal foi garantir a segurança das famílias e retirar moradores de situações de risco.

“Nossas equipes atuaram prontamente nos 14 bairros mais atingidos pelo temporal. Foram 19 ocorrências graves registradas e, de imediato, realizamos os atendimentos necessários para garantir assistência às famílias. Já conseguimos viabilizar quatro benefícios de aluguel social para moradores que tiveram suas residências mais afetadas nos bairros da Paz, Tancredo Neves, João Eduardo e Esperança, assegurando que essas pessoas tivessem um local seguro para permanecer”, destacou.

A intensidade da chuva provocou pontos de alagamento, acúmulo temporário de água em áreas de drenagem. (Foto: Secom)

A intensidade da chuva provocou pontos de alagamento, acúmulo temporário de água em áreas de drenagem e transtornos principalmente em imóveis localizados em regiões mais baixas da cidade. O aluguel social concedido pela Prefeitura funciona como um suporte emergencial e temporário, garantindo que as famílias possam permanecer em segurança enquanto são realizadas novas avaliações das condições das residências.

O secretário informou ainda que as equipes técnicas da Secretaria permanecem em campo acompanhando as áreas afetadas e trabalhando de forma integrada com a Defesa Civil e demais órgãos municipais de resposta, para identificar novas demandas e ampliar o atendimento às famílias que necessitarem de apoio.