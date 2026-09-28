Transporte coletivo de Rio Branco recebe primeiros ônibus seminovos enquanto nova frota zero quilômetro segue em deslocamento para a capital

A chegada dos veículos faz parte do processo de renovação do transporte coletivo de Rio Branco, que contará também com novos ônibus fabricados em Botucatu (SP)

A Prefeitura de Rio Branco informa neste domingo (27), que os ônibus que já estão chegando à capital acreana neste momento são veículos seminovos, provenientes de Porto Velho (RO). Os veículos fazem parte da estratégia de transição para a renovação do transporte coletivo municipal, enquanto a nova frota zero quilômetro segue em deslocamento até o Acre.

Ao todo, 40 ônibus seminovos estão saindo de Porto Velho com destino a Rio Branco. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Ao todo, 40 ônibus seminovos estão saindo de Porto Velho com destino a Rio Branco, reforçando a operação do sistema de transporte coletivo da capital e contribuindo para a melhoria do atendimento aos usuários.

Paralelamente, os novos ônibus fabricados em Botucatu (SP) continuam avançando no trajeto até Rio Branco. Os veículos deixaram a fábrica e seguem em uma operação logística planejada para garantir segurança durante todo o percurso.

Nesta etapa do deslocamento, parte da nova frota já deixou a região de fronteira do Mato Grosso e está entrando no estado de Rondônia. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Nesta etapa do deslocamento, parte da nova frota já deixou a região de fronteira do Mato Grosso e está entrando no estado de Rondônia. Atualmente, 15 ônibus zero quilômetro estão passando por Conquista d’Oeste (MT), enquanto outros veículos já ingressaram em território rondoniense, após passagem por Vilhena (RO).

A previsão é que os primeiros ônibus novos comecem a chegar a Rio Branco a partir desta terça-feira (30), dando continuidade ao processo de modernização do transporte coletivo da capital.

A renovação da frota representa uma nova fase para a mobilidade urbana de Rio Branco. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A renovação da frota representa uma nova fase para a mobilidade urbana de Rio Branco, com veículos mais modernos, seguros e confortáveis, ampliando a qualidade do serviço oferecido à população.

A Prefeitura de Rio Branco reforça que todo o deslocamento dos veículos está sendo acompanhado pelas equipes responsáveis, garantindo organização e segurança durante a operação logística até a chegada da nova frota.