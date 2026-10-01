22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

CDH faz na segunda último debate de ciclo sobre violência contra criança

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza nesta segunda-feira (5), às 14h, audiência pública para avaliar a implementação do Plano Nacional de E...

01/10/2026 às 10h03
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
O debate será o quarto e último do ciclo previsto no plano de trabalho - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O debate será o quarto e último do ciclo previsto no plano de trabalho - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza nesta segunda-feira (5), às 14h, audiência pública para avaliar a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes em 2026. O debate será o quarto e último do ciclo previsto no plano de trabalho.

A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), é a responsável por coordenar a avaliação do plano e pelo pedido da audiência pública ( REQ 52/2026 - CDH ).

Estão confirmadas as participações de:

  • representante do Ministério da Educação, Erasto Fortes Mendonça;

  • representante do Ministério Saúde, Priscila Olin Silva; e

  • representante do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, Carla Góis.

A avaliação

Instituída pela Resolução do Senado Federal 44, de 2013, a avaliação de política pública tem o objetivo de fortalecer o papel fiscalizador da Casa. Cada comissão permanente pode escolher políticas relacionadas à sua área de atuação para acompanhar durante o ano, analisando seus impactos e as atividades necessárias à execução.

Em 2026, a CDH avalia somente o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, instituído pelo Decreto 11.074, de 2022 . A comissão verifica a implementação do plano e o cumprimento de suas diretrizes nos estados, Distrito Federal e municípios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)
Senado Federal Há 4 horas Em Senado Federal

CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual ...
Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção
Senado Federal Há 22 horas Em Senado Federal

Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção

O apoio financeiro do poder público às empresas de seguro rural passa a ser despesa obrigatória e livre do contingenciamento, entre outras medidas ...
Renzo Braz toma posse como senador por Minas Gerais
Senado Federal Há 23 horas Em Senado Federal

Renzo Braz toma posse como senador por Minas Gerais

O ex-deputado federal Renzo Braz (PP) tomou posse nesta quarta-feira (30) como senador por Minas Gerais. Braz foi eleito em 2018 primeiro suplente ...
Lei determina avaliação da qualidade de hospitais
Senado Federal Há 2 dias Em Senado Federal

Lei determina avaliação da qualidade de hospitais

A partir de agora, hospitais particulares deverão passar por avaliações da vigilância sanitária sobre a qualidade dos serviços de saúde, com divulg...
Cruzeiro do Sul, AC
28°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 38°

31° Sensação
2.57km/h Vento
74% Umidade
34% (0.36mm) Chance de chuva
07h34 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Sex 37° 22°
Sáb 34° 22°
Dom 38° 23°
Seg 36° 23°
Ter 36° 23°
Atualizado às 12h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 3 horas

Petrobras reajusta preço médio do querosene de aviação em 11,76%

 Senado Federal Há 4 horas

CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

 Senado Federal Há 5 horas

CDH faz na segunda último debate de ciclo sobre violência contra criança

 Geral Há 6 horas

Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026

 Economia Há 7 horas

Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,72%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,23%
Bitcoin
R$ 468,043,12 +1,10%
Ibovespa
186,931,28 pts 0.32%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Economia

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan
2
Economia

CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais
3
Senado Federal

Centros de educação tecnológica de MG e do RJ viram universidades
4
Senado Federal

Lei cria a Universidade Federal da Fronteira do Norte
5
Rio Branco - AC

NOTA PÚBLICA

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados