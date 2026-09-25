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NOTA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informa que, excepcionalmente no mês de setembro, as folhas de pagamento dos servidores das autarqu...

25/09/2026 às 20h54
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informa que, excepcionalmente no mês de setembro, as folhas de pagamento dos servidores das autarquias RBTrans, RBPrev, SAERB, FGB e EMURB foram processadas e pagas por meio do sistema GPI-EL, novo sistema de gestão da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

O processamento das folhas de pagamento das demais Secretarias da Administração Direta permaneceram sendo realizado, neste mês, por meio do sistema RBWEB. Considerando que o RBWEB vem apresentando falhas e está sendo gradualmente substituído, bem como a utilização do novo sistema GPI-EL pelas entidades mencionadas, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa orienta todos os servidores a conferirem seus respectivos contracheques e registros de remuneração referentes ao mês de setembro.

Excepcionalmente, os servidores vinculados às entidades cujas folhas foram processadas e pagas pelo sistema GPI-EL poderão emitir o contracheque por meio do Portal da Prefeitura. Contudo, esclarecemos que as informações eventualmente apresentadas no Portal poderão não corresponder aos dados oficiais da folha de setembro, uma vez que o sistema ainda poderá exibir informações provenientes do sistema anterior.

Dessa forma, orientamos que esses servidores procurem o setor de Recursos Humanos de suas respectivas entidades e solicitem a ficha financeira referente ao mês de setembro, a fim de realizar a conferência dos valores efetivamente processados e pagos.

Caso seja identificada alguma inconsistência nas informações ou nos valores creditados, o servidor deverá procurar o setor de Recursos Humanos de sua Secretaria, Instituto, Fundação ou Empresa Municipal, conforme o caso, para que a ocorrência seja registrada e encaminhada à área responsável.

Recomenda-se, ainda, que os servidores verifiquem atentamente os descontos consignados registrados em seus contracheques ou fichas financeiras. Caso algum desconto consignado previsto não tenha sido realizado, o servidor deverá procurar a instituição financeira responsável para obter os esclarecimentos e adotar as providências necessárias à regularização.

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa assegura que prestará toda a assistência necessária aos servidores. Eventuais ocorrências serão devidamente registradas, analisadas e encaminhadas para regularização com a maior brevidade possível.

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