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Enxerga Mais Rio Branco: Prefeitura entrega mais de 200 óculos e transforma a vida de estudantes e famílias

A Escola Mariana da Silva Oliveira recebeu a primeira entrega oficial de óculos do projeto Enxerga Mais Rio Branco

26/09/2026 às 23h20
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a uma importante ação de promoção da saúde visual na capital. Na última terça-feira (22), a Escola Mariana da Silva Oliveira recebeu a primeira entrega oficial de óculos do projeto Enxerga Mais Rio Branco, beneficiando 214 estudantes e seus familiares.

A entrega marcou o início de uma série de ações que têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde visual, levando consultas e óculos gratuitos para comunidades de diferentes regiões de Rio Branco.

A entrega marcou o início de uma série de ações que têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde visual. (Foto: Secom)
A entrega marcou o início de uma série de ações que têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde visual. (Foto: Secom)

Para os estudantes beneficiados, os novos óculos representam mais do que a correção da visão. É a possibilidade de acompanhar as aulas com mais facilidade, melhorar a concentração e realizar as atividades escolares com mais conforto. Para as famílias, a iniciativa também representa acesso gratuito a um serviço importante para a qualidade de vida.

A secretária municipal de Saúde, Ana Clara Freitas, destacou o impacto da iniciativa. “Quando entregamos um óculos, estamos proporcionando uma nova perspectiva para uma criança, um estudante ou uma família. É a possibilidade de enxergar melhor, aprender melhor e viver melhor”, destacou.

A primeira etapa do projeto contemplou 214 pessoas, que agora poderão contar com a correção visual necessária para suas atividades diárias. (Foto: Secom)
A primeira etapa do projeto contemplou 214 pessoas, que agora poderão contar com a correção visual necessária para suas atividades diárias. (Foto: Secom)

A primeira etapa do projeto contemplou 214 pessoas, que agora poderão contar com a correção visual necessária para suas atividades diárias. A ação também reforça a importância da identificação e do acompanhamento de problemas de visão, especialmente entre crianças e adolescentes em idade escolar.

E a iniciativa está apenas começando. Mais de 20 comunidades ainda receberão as ações do Enxerga Mais Rio Branco, com a realização de consultas e a entrega gratuita de óculos aos estudantes e familiares.

Mais de 20 comunidades ainda receberão as ações do Enxerga Mais Rio Branco. (Foto: Secom)
Mais de 20 comunidades ainda receberão as ações do Enxerga Mais Rio Branco. (Foto: Secom)

A primeira entrega do Enxerga Mais Rio Branco marca o início de uma ação que pretende alcançar diferentes comunidades da capital e levar mais saúde, cuidado e qualidade de vida para a população.

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