22°C 38°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual ...

01/10/2026 às 11h04
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional faz estudos e pareceres sobre temas relacionados à comunicação social no Brasil. Em destaque, a vice-presidente da CCS, Angela Cignachi - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional faz estudos e pareceres sobre temas relacionados à comunicação social no Brasil. Em destaque, a vice-presidente da CCS, Angela Cignachi - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual e ao conteúdo jornalístico. A reunião será realizada no plenário 7 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado.

A pauta prevê a análise de um relatório sobre o Projeto de Lei (PL) 4.675/2025 , que trata de mercados digitais e concorrência, e a apresentação de trabalhos desenvolvidos por integrantes do conselho.

Entre os assuntos previstos estão a regulamentação no setor audiovisual, a comunicação pública em período eleitoral e a remuneração de conteúdo jornalístico. Os conselheiros também devem apresentar relatórios sobre o andamento dos trabalhos das comissões do CCS.

Também está prevista a participação da sociedade civil.

Como participar

O evento será interativo: qualquer pessoa pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania . As mensagens podem ser lidas e respondidas pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como atividade complementar em curso universitário, por exemplo. Pelo Portal e‑Cidadania também é possível opinar sobre projetos e até sugerir novas leis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
CDH faz na segunda último debate de ciclo sobre violência contra criança
Senado Federal Há 5 horas Em Senado Federal

CDH faz na segunda último debate de ciclo sobre violência contra criança

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza nesta segunda-feira (5), às 14h, audiência pública para avaliar a implementação do Plano Nacional de E...
Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção
Senado Federal Há 22 horas Em Senado Federal

Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção

O apoio financeiro do poder público às empresas de seguro rural passa a ser despesa obrigatória e livre do contingenciamento, entre outras medidas ...
Renzo Braz toma posse como senador por Minas Gerais
Senado Federal Há 23 horas Em Senado Federal

Renzo Braz toma posse como senador por Minas Gerais

O ex-deputado federal Renzo Braz (PP) tomou posse nesta quarta-feira (30) como senador por Minas Gerais. Braz foi eleito em 2018 primeiro suplente ...
Lei determina avaliação da qualidade de hospitais
Senado Federal Há 2 dias Em Senado Federal

Lei determina avaliação da qualidade de hospitais

A partir de agora, hospitais particulares deverão passar por avaliações da vigilância sanitária sobre a qualidade dos serviços de saúde, com divulg...
Cruzeiro do Sul, AC
28°
Parcialmente nublado

Mín. 22° Máx. 38°

31° Sensação
2.57km/h Vento
74% Umidade
34% (0.36mm) Chance de chuva
07h34 Nascer do sol
07h45 Pôr do sol
Sex 37° 22°
Sáb 34° 22°
Dom 38° 23°
Seg 36° 23°
Ter 36° 23°
Atualizado às 12h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 3 horas

Petrobras reajusta preço médio do querosene de aviação em 11,76%

 Senado Federal Há 4 horas

CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

 Senado Federal Há 5 horas

CDH faz na segunda último debate de ciclo sobre violência contra criança

 Geral Há 6 horas

Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026

 Economia Há 7 horas

Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,72%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,23%
Bitcoin
R$ 468,043,12 +1,10%
Ibovespa
186,931,28 pts 0.32%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Economia

Bets que continuarem no ar após prazo serão bloqueadas, diz Durigan
2
Economia

CMN endurece regras para fundos comprarem créditos judiciais
3
Senado Federal

Centros de educação tecnológica de MG e do RJ viram universidades
4
Senado Federal

Lei cria a Universidade Federal da Fronteira do Norte
5
Rio Branco - AC

NOTA PÚBLICA

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados