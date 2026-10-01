CCS debate audiovisual e comunicação pública na segunda-feira (5)

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional faz estudos e pareceres sobre temas relacionados à comunicação social no Brasil. Em destaque, a vice-presidente da CCS, Angela Cignachi - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Conselho de Comunicação Social (CCS) se reúne na segunda-feira (5), às 14h, para analisar temas relacionados à comunicação, ao setor audiovisual e ao conteúdo jornalístico. A reunião será realizada no plenário 7 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado.

A pauta prevê a análise de um relatório sobre o Projeto de Lei (PL) 4.675/2025 , que trata de mercados digitais e concorrência, e a apresentação de trabalhos desenvolvidos por integrantes do conselho.

Entre os assuntos previstos estão a regulamentação no setor audiovisual, a comunicação pública em período eleitoral e a remuneração de conteúdo jornalístico. Os conselheiros também devem apresentar relatórios sobre o andamento dos trabalhos das comissões do CCS.

Também está prevista a participação da sociedade civil.