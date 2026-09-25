Prefeitura de Rio Branco realiza ação de vacinação antirrábica neste sábado no Castelo Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza neste sábado (26) uma ação de vacinação antirrábica na Praça do Castelo Branco, localizada na rua Leblon, ao lado do supermercado Mercale, no Conjunto Castelo Branco. O atendimento será realizado das 8h às 16h.

A mobilização faz parte das ações alusivas ao Dia Mundial contra a Raiva, celebrado em 28 de setembro, e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos animais e fortalecer as medidas de prevenção contra a doença, que é grave e também pode ser transmitida aos seres humanos.

A ação integra a programação do Dia Mundial contra a Raiva e busca ampliar a vacinação de animais e reforçar a prevenção da doença, que também pode ser transmitida às pessoas. (Foto: Átilas Moura/Secom)

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Semsa, Socorro Martins, a escolha do local busca facilitar o acesso dos tutores e garantir maior participação da população na campanha.

“Neste sábado nós teremos essa ação alusiva ao Dia Mundial contra a Raiva. A Praça do Castelo Branco foi escolhida por ser um local de fácil acesso, facilitando para que os moradores possam levar seus animais e realizar a vacinação”, destacou a gestora.

A vacina é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Para o atendimento, os tutores devem levar a caderneta de vacinação do animal para atualização do registro. Quem ainda não possui o documento poderá solicitar uma nova caderneta no próprio local da ação.

Desde janeiro, mais de 20 mil animais foram vacinados contra a raiva, com atendimento disponível em pontos fixos e ações itinerantes nos bairros. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Nos casos em que houver dificuldade para transportar o animal, principalmente cães de grande porte, a equipe de vacinação poderá ser acionada para auxiliar no atendimento.

“Aquelas pessoas que não têm condições de levar o animal, principalmente quando se trata de um cachorro de grande porte, podem procurar um dos nossos vacinadores no local. A equipe poderá se deslocar até a residência para realizar a vacinação. O importante é garantir que os animais estejam protegidos contra a raiva”, explicou Socorro Martins.

Desde janeiro, mais de 20 mil animais já foram vacinados contra a raiva pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação segue disponível em pontos fixos da capital e também por meio das ações realizadas diretamente nos bairros.

Pontos de vacinação

Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ)

? Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Trailer em frente à Urap Augusto Roney Meireles

? Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Supermercado Arasuper – Aviário

? De 21 de setembro a 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

A Secretaria Municipal de Saúde também realiza vacinação casa a casa aos sábados, das 8h às 12h. Os tutores devem acompanhar as redes sociais da Semsa para saber quais bairros serão contemplados a cada semana.

Serviço

Ação de vacinação antirrábica

? Data: 26 de setembro (sábado)

⏰ Horário: das 8h às 16h

? Local: Praça do Castelo Branco

? Endereço: Rua Leblon, Conjunto Castelo Branco (ao lado do Mercale)

?? Público: cães e gatos a partir de três meses de idade

Os tutores devem levar a caderneta de vacinação do animal para atualização ou solicitar uma nova no local.