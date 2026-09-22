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Aleac abre programação do Setembro Amarelo com semana de ações voltadas à saúde mental

Foto: Reprodução/Aleac A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início à programação alusiva ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscien...

22/09/2026 às 14h38
Por: Redação Fonte: Aleac
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Foto: Reprodução/Aleac
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A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início à programação alusiva ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre saúde mental e valorização da vida. Coordenadas pela Escola do Legislativo Acreano (ELA), as atividades iniciaram na última segunda-feira (21), e seguem até sexta-feira (25) com a inclusão de rodas de conversa, momentos de cuidado e ações direcionadas aos servidores da Casa.

A abertura nesta terça-feira (22) iniciou às 8h e vai até as 9h30, na sede do Poder Legislativo. Para a diretora da Escola do Legislativo Acreano, Michelle Andressa, a iniciativa busca ampliar o debate sobre saúde mental dentro do serviço público e, sobretudo, reforçar a importância do acolhimento e da escuta no ambiente de trabalho.

“Falar sobre o Setembro Amarelo é mais do que cumprir um calendário, é desenvolver o nosso papel enquanto serviço público. Por trás de cada atendimento e de cada demanda existe uma história e, muitas vezes, dores que são silenciosas. Quando abraçamos essa campanha, damos um recado muito claro de que aqui a vida importa e ninguém precisa enfrentar suas dificuldades sozinho”, afirmou.

Michelle Andressa ressaltou ainda que abordar o tema é uma forma de combater preconceitos e estimular a procura por ajuda. Segundo ela, as atividades foram pensadas para que a campanha não se limite a ações simbólicas, mas contribua para manter o diálogo sobre saúde mental presente no cotidiano dos servidores.

“Cuidar de gente também faz parte do nosso trabalho. Falar sobre saúde mental é quebrar preconceitos, mostrar os caminhos de ajuda e, principalmente, saber ouvir sem julgar. Queremos que essas ações sejam um convite permanente ao diálogo, à empatia e à valorização da vida”, destacou.

A programação continua nesta quarta-feira (23), das 9h às 11h, com a roda de conversa “Cuidado da Saúde Mental no dia a dia”, conduzida por Ana Flávia Rodrigues. Na quinta-feira (24), das 8h30 às 12h, será realizada a atividade “Um Momento para Você”.

O encerramento ocorre na sexta-feira (25), das 9h às 12h, com a ação “Para ter Resultados é preciso Respirar: Imersão em Comunicação e Voz para Servidores da Aleac”. A programação também inclui um mural de adoção responsável de animais.

As atividades da semana começaram na segunda-feira com uma roda de conversa sobre Saúde Mental e Tecnologia, realizada na Universidade Federal do Acre (Ufac), dentro da programação do Pré-Enem. Ao longo da semana, a proposta é chamar a atenção dos servidores para os cuidados com a saúde mental e fortalecer uma cultura de acolhimento, diálogo e valorização da vida.

A Aleac reforça os canais disponíveis para quem precisa de apoio emocional. A orientação é buscar familiares e amigos de confiança, profissionais como psicólogos e psiquiatras, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), hospitais e serviços de emergência. Outra alternativa é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece apoio pelo telefone 188. Você não está só!

Texto: Andressa Oliveira

Fotos: João Henrique

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