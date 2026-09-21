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Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta

Ciclone entre Argentina e Oceano Atlântico provoca forte instabilidade

21/09/2026 às 09h10
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Defesa Civil/RS
© Defesa Civil/RS

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta segunda-feira (21) um alerta vermelho de grande perigo para tempestades, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo em uma região que se estende do sudoeste paranaense até grande parte do Rio Grande do Sul, passando por todo o sul de Santa Catarina.

O aumento da instabilidade em toda a região é causado pelo deslocamento de um ciclone extratropical da Argentina ao Oceano Atlântico. No extremo norte e no litoral do Paraná e no norte de Santa Catarina, incluindo Florianópolis (SC), o aviso é laranja de perigo potencial para tempestades.

Nas capitais da Região Sul os termômetros marcam mínima de 17 °C, em Curitiba, e máxima de 25 °C nas três capitais.

No sudeste brasileiro, toda área de divisa de São Paulo com o Paraná segue sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestade. Também há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul do estado de São Paulo, enquanto que no oeste, centro e leste do estado pode chover de forma isolada.

Semana quente

A semana começa mais quente na região, com previsão de temperatura máxima de 35 °C no Rio de Janeiro e a mínima prevista é de 16 °C em Belo Horizonte.

No Centro-Oeste do país, a previsão é de poucas nuvens, com um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. A exceção é para o estado do Mato Grosso do Sul onde deve ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas, principalmente no Pantanal, sudoeste e sul do estado.

Na região, que já registrava valores elevados nos termômetros, o calor se intensifica ainda mais, com temperatura máxima prevista de 41 °C, em Cuiabá, e mínima de 19 °C, em Brasília.

No Norte do país, as chuvas se concentram entre o centro e o noroeste do Amazonas, acompanhadas de trovoadas isoladas. Também há possibilidade de chuvas isoladas no sul do Amazonas, na capital Manaus, no norte de Rondônia, incluindo Porto Velho, e no oeste de Roraima.

Na maior parte do estado do Pará e no Tocantins , a semana começa ensolarada e quente. Entre as capitais, a temperatura mínima é de 23 °C, em Rio Branco, e a máxima chega a 40 °C, em Palmas.

Na Região Nordeste, a segunda-feira será de muitas nuvens na faixa leste e no norte da Região Nordeste. Há previsão de chuvas isoladas por toda a faixa litorânea que se estende pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Nas capitais, a temperatura máxima esperada é de 40 °C, em Teresina, e a mínima é de 22 °C, em Salvador.

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