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No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

O candidato a deputado federal Ney Amorim participou, neste sábado (19), de um encontro com moradores e produtores rurais do Ramal do Joca, localizado no km 2 da Transacreana, em Rio Branco.

20/09/2026 às 06h56
Por: Redação
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No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

A reunião contou com a presença de cerca de 200 pessoas e abriu espaço para que a comunidade apresentasse as principais necessidades da região.

 

Ao lado do deputado estadual Manoel Moraes e de Gabriela Câmara, Ney ouviu de perto as reivindicações dos moradores, principalmente por melhorias nos ramais, no atendimento de saúde e nas condições para o escoamento da produção rural.

 

Durante o encontro, Ney reconheceu o trabalho desenvolvido por Gabriela na entrega de títulos definitivos às famílias acreanas e destacou a atuação de Manoel Moraes junto às comunidades rurais.

 

“Se hoje vocês têm pessoas que ajudam e estão ao lado da comunidade, quero que saibam que, a partir de hoje, ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”, afirmou.

 

Ney também assumiu o compromisso de buscar recursos em Brasília para fortalecer a produção rural, recuperar os ramais e melhorar os serviços públicos oferecidos à população.

 

“Precisamos olhar para o atendimento no posto de saúde e ajudar no escoamento da produção. Como deputado federal, terei condições de destinar recursos para trabalhar junto com Manoel Moraes e garantir as melhorias que essa população merece”, declarou.

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