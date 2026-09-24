Prefeitura de Rio Branco apoia corrida solidária em prol da saúde de Pedro e Tiago

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apoia uma corrida solidária que será realizada, neste sábado (26), às 16h, na Universidade Federal do Acre (Ufac), em prol de Pedro e Tiago, duas crianças que precisam de recursos para a realização de um estudo clínico que pode representar uma oportunidade de tratamento e cura.

A mobilização conta com o envolvimento de familiares, amigos e da comunidade, que vêm se unindo para alcançar a meta de R$ 5,2 milhões, valor necessário para financiar o estudo clínico, estimado em US$ 1 milhão.

Ao lado da primeira-dama Roberta Lins, o prefeito de Rio Branco destacou a importância da participação da população na ação solidária.

“Através da Prefeitura de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo saúde e, acima de tudo, correndo pelo Pedro e o Tiago, nós fazemos esse convite. É uma ação de solidariedade e de união em favor da saúde dessas duas crianças”, afirmou o prefeito.

A primeira-dama Roberta Lins também reforçou o convite à população para participar do evento e contribuir com a campanha.

“Sábado, dia 26, às 16 horas, na Ufac, aguardamos vocês para essa corrida de solidariedade e pela saúde do Pedro e do Tiago. Quem não se inscreveu ainda, vamos deixar o link do Instituto Vida Plena para você clicar lá e se inscrever. Aguardamos vocês!”, convidou Roberta.

Mobilização pela vida

Segundo Fabíola , mãe de Pedro e Tiago, a campanha surgiu a partir da necessidade da família de viabilizar o estudo clínico para os filhos, mas ganhou uma dimensão maior com o apoio recebido da população de Rio Branco.

“Essa ação nasceu da necessidade da minha família de financiar um estudo clínico para trazer a cura para o Pedro, para o Tiago, mas também para outras crianças. Infelizmente, esse valor é em dólar, é um milhão de dólares, mas nós cremos que vamos conseguir alcançar esses R$ 5,2 milhões para que essa cura e essa oportunidade de vida para os meus dois filhos sejam alcançadas”, explicou.

Emocionada com a mobilização da comunidade, Fabíola agradeceu o apoio recebido e destacou o significado da corrida para a família.

“Nossa cidade nos abraçou de uma maneira que eu não tenho palavras para agradecer. Essa corrida é mais do que uma corrida. Vai ser uma ação de união e de fé pelo milagre dos meus filhos e por essa cura. Eu tenho certeza de que nós vamos viver esse milagre. Eu não vou viver sozinha, vou viver com todos vocês”, declarou.

A iniciativa pretende reunir pessoas de diferentes segmentos da sociedade em uma grande corrente de solidariedade. Além da participação na corrida, a população também pode contribuir com a campanha por meio do Instituto Vida Plena.

A Prefeitura de Rio Branco reforça o convite para que a população participe do evento e se una à família de Pedro e Tiago nessa mobilização pela vida, pela esperança e pela possibilidade de um novo tratamento.