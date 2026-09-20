22°C 37°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas

Os números sorteados foram 06-15-23-36-37-38

20/09/2026 às 10h48
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3060 que foram sorteadas na manhã de hoje (20) no Espaço da Sorte, na capital paulista.

Os números foram: 06-15-23-36-37-38.

Segundo a Caixa, 54 apostas acertaram cinco dezenas e devem receber um prêmio de R$ 32.111,66. Outras 3.075 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 929,52.

Como não houve ganhador, o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá na próxima terça-feira (22). A estimativa da Caixa é de que o próximo sorteio pague um prêmio de R$ 32 milhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo
Geral Há 2 dias Em Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida
Geral Há 2 dias Em Geral

Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida

Governo vai cruzar informações da Justiça Eleitoral com base do INSS
Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda
Geral Há 3 dias Em Geral

Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda

Principal impasse está em mudança no plano de saúde
Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena
Geral Há 3 dias Em Geral

Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35
Cruzeiro do Sul, AC
26°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 37°

27° Sensação
1.35km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h41 Nascer do sol
07h46 Pôr do sol
Ter 36° 23°
Qua 39° 23°
Qui 39° 22°
Sex 40° 24°
Sáb 41° 21°
Atualizado às 22h11
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 14 horas

Mega-Sena acumula e pagará R$ 32 milhões na terça; confira dezenas

 Política Há 18 horas

No Ramal do Joca, Ney Amorim assume compromisso com produtores: “Vocês ganharam mais um aliado para lutar pela Transacreana”

 Educação Há 18 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Economia Há 1 dia

Conheça Chongqing: metrópole-chave da transformação econômica chinesa

 Economia Há 2 dias

Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,03%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 444,336,28 +0,44%
Ibovespa
185,229,17 pts -0.41%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

 Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
2
Geral

CNH vencida entre junho e setembro tem validade extra até dezembro
3
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
4
Economia

Pix terá novas regras para fraudes, cobrança híbrida e contas-salário
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados