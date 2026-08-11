Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política

O advogado Dr. Márcio Bernardo, natural de Mâncio Lima e uma das importantes lideranças políticas da região do Vale do Juruá, foi recebido nesta terça-feira pelo ex-prefeito Deda e por Ney Amorim, durante encontro realizado no escritório de Deda, em Rio Branco.

A reunião foi marcada por uma conversa produtiva sobre o cenário político, projetos e perspectivas para o futuro do Acre, especialmente para os municípios do Vale do Juruá. O encontro também serviu para estreitar relações e consolidar uma parceria entre as lideranças.

Dr. Márcio Bernardo possui uma trajetória de atuação e forte ligação com Mâncio Lima, e sua aproximação é vista como mais um importante passo na construção de um grupo político que vem ampliando o diálogo com lideranças de diferentes regiões do estado.

O ex-prefeito Deda, Ney Amorim e a deputada estadual Maria Antônia destacaram a satisfação com a aproximação e ressaltaram a importância de contar com Dr. Márcio Bernardo nessa caminhada.

O encontro desta terça-feira reforça a articulação do grupo e a união de lideranças em torno de projetos voltados ao fortalecimento dos municípios e ao desenvolvimento do Acre.