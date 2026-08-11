21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política

O advogado Dr. Márcio Bernardo, natural de Mâncio Lima e uma das importantes lideranças políticas da região do Vale do Juruá

11/08/2026 às 14h31
Por: Redação Fonte: Redação
Compartilhe:
Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política

O advogado Dr. Márcio Bernardo, natural de Mâncio Lima e uma das importantes lideranças políticas da região do Vale do Juruá, foi recebido nesta terça-feira pelo ex-prefeito Deda e por Ney Amorim, durante encontro realizado no escritório de Deda, em Rio Branco.

 

A reunião foi marcada por uma conversa produtiva sobre o cenário político, projetos e perspectivas para o futuro do Acre, especialmente para os municípios do Vale do Juruá. O encontro também serviu para estreitar relações e consolidar uma parceria entre as lideranças.

 

Dr. Márcio Bernardo possui uma trajetória de atuação e forte ligação com Mâncio Lima, e sua aproximação é vista como mais um importante passo na construção de um grupo político que vem ampliando o diálogo com lideranças de diferentes regiões do estado.

 

O ex-prefeito Deda, Ney Amorim e a deputada estadual Maria Antônia destacaram a satisfação com a aproximação e ressaltaram a importância de contar com Dr. Márcio Bernardo nessa caminhada.

 

O encontro desta terça-feira reforça a articulação do grupo e a união de lideranças em torno de projetos voltados ao fortalecimento dos municípios e ao desenvolvimento do Acre.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Acre Há 3 dias Em Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

O vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho, vive hoje um momento que desperta curiosidade nos bastidores da política local.
Educação de Mâncio Lima dá salto histórico no IDEB: município avança de 4,8 para 5,6 e alcança a 10ª colocação no Acre
Mâncio Lima Há 1 semana Em Mâncio Lima - AC

Educação de Mâncio Lima dá salto histórico no IDEB: município avança de 4,8 para 5,6 e alcança a 10ª colocação no Acre

Melhor resultado da história do município é reflexo de investimentos em infraestrutura, formação de professores, transporte escolar, alimentação de qualidade e valorização da educação.
Em 19 meses de gestão, Prefeitura de Mâncio Lima já entregou 18 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais
Mâncio Lima Há 2 semanas Em Mâncio Lima - AC

Em 19 meses de gestão, Prefeitura de Mâncio Lima já entregou 18 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais

Prefeitura de Mâncio Lima vem promovendo uma transformação histórica no abastecimento de água das comunidades rurais.
Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores
Mâncio Lima Há 2 semanas Em Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores

A Prefeitura de Mâncio Lima assinou, na manhã desta quinta-feira, 30, no Auditório da Prefeitura, as Ordens de Serviço para a implantação de quatro sistemas de abastecimento de água
Mâncio Lima - AC
Sobre o município
Apesar de estar um pouco afastado do rio principal, possui acesso por afluentes e está integrado à dinâmica do vale do Juruá. A economia é baseada na agricultura, pecuária e extrativismo.
Ver notícias
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

24° Sensação
0.43km/h Vento
65% Umidade
33% (0.33mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 31° 22°
Seg 33° 23°
Ter 37° 22°
Qua 35° 21°
Atualizado às 21h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Cruzeiro do Sul Há 22 minutos

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Economia Há 1 hora

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões

 Senado Federal Há 2 horas

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

 Senado Federal Há 3 horas

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

 Senado Federal Há 4 horas

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,019,69 +0,26%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

 Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Rodrigues Alves

Em meio ao avanço da malária, servidores denunciam demissões em massa na Endemias de Rodrigues Alves
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados