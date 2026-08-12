21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

O vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho, vive hoje um momento que desperta curiosidade nos bastidores da política local.

12/08/2026 às 07h03
Por: Redação Fonte: Redação
Compartilhe:
Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

O vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho, vive hoje um momento que desperta curiosidade nos bastidores da política local. Empresário conhecido e de credibilidade no município, ele não possuía uma trajetória política antes de chegar à atual função. Seu ingresso na vida pública teve como principal articulador o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim.

 

Foi Deda quem trabalhou politicamente para abrir espaço e fortalecer o nome de Andinho, em uma articulação que contou também com a deputada estadual Maria Antônia. A movimentação foi importante para que o empresário, até então sem experiência eleitoral, fosse lançado na política e chegasse à chapa encabeçada pelo prefeito Zé Luiz, conquistando o mandato de vice-prefeito de Mâncio Lima.

 

Apesar dessa ligação política construída desde o início de sua trajetória, o posicionamento de Andinho para as eleições deste ano ainda gera dúvidas.

 

Em conversa sobre o assunto, Deda Amorim afirmou que, independentemente das movimentações políticas, sempre manteve e continua mantendo uma relação de amizade com Andinho e toda a sua família.

 

“Tenho amizade com o Andinho e com toda a família dele. Isso sempre existiu e continua da mesma forma”, destacou Deda.

 

Questionado se Andinho deverá apoiar a reeleição de Maria Antônia para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Deda disse já ter visto, pelas redes sociais, informações de que o vice-prefeito estaria caminhando com outro nome na disputa para deputado estadual. No entanto, fez questão de ressaltar que nunca ouviu do próprio Andinho que ele não apoiaria Maria Antônia.

 

A indefinição chama atenção principalmente pelo histórico político entre os envolvidos. Deda Amorim foi o principal articulador da entrada de Andinho na política, contribuindo diretamente para que seu nome deixasse apenas o meio empresarial e passasse a ocupar espaço no cenário político de Mâncio Lima.

 

Agora, a expectativa fica em torno da decisão do vice-prefeito. Enquanto Andinho não manifesta de forma clara seu posicionamento, permanece a dúvida sobre qual caminho seguirá nas eleições e se estará ou não ao lado do grupo que teve papel decisivo no início de sua trajetória política.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
Acre Há 3 dias Em Mâncio Lima - AC

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política

O advogado Dr. Márcio Bernardo, natural de Mâncio Lima e uma das importantes lideranças políticas da região do Vale do Juruá
Educação de Mâncio Lima dá salto histórico no IDEB: município avança de 4,8 para 5,6 e alcança a 10ª colocação no Acre
Mâncio Lima Há 1 semana Em Mâncio Lima - AC

Educação de Mâncio Lima dá salto histórico no IDEB: município avança de 4,8 para 5,6 e alcança a 10ª colocação no Acre

Melhor resultado da história do município é reflexo de investimentos em infraestrutura, formação de professores, transporte escolar, alimentação de qualidade e valorização da educação.
Em 19 meses de gestão, Prefeitura de Mâncio Lima já entregou 18 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais
Mâncio Lima Há 2 semanas Em Mâncio Lima - AC

Em 19 meses de gestão, Prefeitura de Mâncio Lima já entregou 18 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais

Prefeitura de Mâncio Lima vem promovendo uma transformação histórica no abastecimento de água das comunidades rurais.
Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores
Mâncio Lima Há 2 semanas Em Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores

A Prefeitura de Mâncio Lima assinou, na manhã desta quinta-feira, 30, no Auditório da Prefeitura, as Ordens de Serviço para a implantação de quatro sistemas de abastecimento de água
Mâncio Lima - AC
Sobre o município
Apesar de estar um pouco afastado do rio principal, possui acesso por afluentes e está integrado à dinâmica do vale do Juruá. A economia é baseada na agricultura, pecuária e extrativismo.
Ver notícias
Cruzeiro do Sul, AC
24°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

24° Sensação
0.43km/h Vento
65% Umidade
33% (0.33mm) Chance de chuva
07h59 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 31° 22°
Seg 33° 23°
Ter 37° 22°
Qua 35° 21°
Atualizado às 21h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Cruzeiro do Sul Há 22 minutos

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Economia Há 1 hora

Fazenda libera empréstimo com aval da União de R$ 12,9 bilhões

 Senado Federal Há 2 horas

Senado entrega cartas restauradas de Juscelino Kubitschek ao TJDFT

 Senado Federal Há 3 horas

Davi divulga nota sobre a pauta do Senado

 Senado Federal Há 4 horas

Jovens senadores tomam posse para Semana de Vivência Legislativa

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,18%
Euro
R$ 6,05 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,019,69 +0,26%
Ibovespa
166,934,20 pts -0.1%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios
Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

 Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
Mâncio Lima - AC

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

 Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Deda e Salatiel Magalhães unem forças para fortalecer campanha de Mailza Assis e Jéssica Sales em Rodrigues Alves
2
Acre

Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia
3
Acre

Dr. Márcio Bernardo se reúne com Deda e Ney Amorim em Rio Branco e fortalece parceria política
4
Rodrigues Alves

Em meio ao avanço da malária, servidores denunciam demissões em massa na Endemias de Rodrigues Alves
5
Rio Branco - AC

Última noite da Expoacre termina com novos lares e histórias que começam com um gesto de amor

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados