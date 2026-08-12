Lançado na política por Deda Amorim, Andinho ainda deixa dúvidas sobre apoio a Maria Antônia

O vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho, vive hoje um momento que desperta curiosidade nos bastidores da política local. Empresário conhecido e de credibilidade no município, ele não possuía uma trajetória política antes de chegar à atual função. Seu ingresso na vida pública teve como principal articulador o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim.

Foi Deda quem trabalhou politicamente para abrir espaço e fortalecer o nome de Andinho, em uma articulação que contou também com a deputada estadual Maria Antônia. A movimentação foi importante para que o empresário, até então sem experiência eleitoral, fosse lançado na política e chegasse à chapa encabeçada pelo prefeito Zé Luiz, conquistando o mandato de vice-prefeito de Mâncio Lima.

Apesar dessa ligação política construída desde o início de sua trajetória, o posicionamento de Andinho para as eleições deste ano ainda gera dúvidas.

Em conversa sobre o assunto, Deda Amorim afirmou que, independentemente das movimentações políticas, sempre manteve e continua mantendo uma relação de amizade com Andinho e toda a sua família.

“Tenho amizade com o Andinho e com toda a família dele. Isso sempre existiu e continua da mesma forma”, destacou Deda.

Questionado se Andinho deverá apoiar a reeleição de Maria Antônia para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Deda disse já ter visto, pelas redes sociais, informações de que o vice-prefeito estaria caminhando com outro nome na disputa para deputado estadual. No entanto, fez questão de ressaltar que nunca ouviu do próprio Andinho que ele não apoiaria Maria Antônia.

A indefinição chama atenção principalmente pelo histórico político entre os envolvidos. Deda Amorim foi o principal articulador da entrada de Andinho na política, contribuindo diretamente para que seu nome deixasse apenas o meio empresarial e passasse a ocupar espaço no cenário político de Mâncio Lima.

Agora, a expectativa fica em torno da decisão do vice-prefeito. Enquanto Andinho não manifesta de forma clara seu posicionamento, permanece a dúvida sobre qual caminho seguirá nas eleições e se estará ou não ao lado do grupo que teve papel decisivo no início de sua trajetória política.