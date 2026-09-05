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Justiça Eleitoral convoca 1.798 mesários e prepara eleição em 43 localidades de difícil acesso no Juruá

A Justiça Eleitoral inicia na próxima terça-feira, 8, o treinamento dos mesários que vão atuar nas eleições de 4 de outubro nos municípios atendidos pela 4ª Zona Eleitoral.

05/09/2026 às 13h42
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Justiça Eleitoral convoca 1.798 mesários e prepara eleição em 43 localidades de difícil acesso no Juruá

Ao todo, foram convocados 1.798 mesários, além de 447 pessoas para apoio logístico. O T.R.E prepara a eleição em 43 locais de difícil acesso.

Segundo a juíza eleitoral Roselene Santana, o primeiro treinamento será realizado em Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. Na quarta-feira, 9, será a vez de Porto Walter. Depois, a capacitação segue para Rodrigues Alves e, no dia 11, para Mâncio Lima.

A magistrada destacou que a participação no treinamento é obrigatória, inclusive para quem já trabalhou em eleições anteriores, uma vez que os procedimentos podem sofrer alterações.“É o momento de esclarecer todas as dúvidas, de entender como funciona o processo de atendimento, porque o mesário é muito importante nesse momento das eleições. É ele que recebe o eleitor, organiza a documentação e reporta ao juiz qualquer irregularidade”, explicou.

A magistrada evitou enfatizar as penalidades previstas para quem faltar sem justificativa e fez um apelo para que todos os convocados cumpram a responsabilidade assumida junto à Justiça Eleitoral.“Eu quero apelar para que todos que foram convocados compareçam. É o momento de fortalecer nossa democracia. É uma responsabilidade muito grande para quem vai participar”, afirmou.

No dia da eleição, os mesários deverão chegar aos locais de votação às 5 horas da manhã, no horário do Acre. Antes da abertura das urnas aos eleitores, as equipes precisam realizar os procedimentos preparatórios, entre eles a emissão da zerésima, documento que comprova que a urna eletrônica não possui votos registrados antes do início da votação.

43 locais são de difícil acesso

Um dos principais desafios da Justiça Eleitoral na região é a logística para levar equipes e equipamentos às comunidades mais isoladas. Segundo Roselene Santana, a zona eleitoral possui 43 locais considerados de difícil acesso.

Em alguns deles, o deslocamento começa uma semana antes da eleição. Há comunidades atendidas por barco e outras em que o transporte contará com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Para os locais atendidos pela FAB, a previsão é que o deslocamento ocorra no dia 2 de outubro.

Os mesários enviados para essas localidades terão suporte para o deslocamento e receberão ajuda de custo. Conforme a juíza, o valor atualmente é de R$ 250 por diária.

Mesário voluntário e acessibilidade

Quem não foi convocado, mas deseja trabalhar nas eleições, pode procurar o cartório eleitoral e fazer o cadastro como mesário voluntário. A inscrição, entretanto, não significa convocação imediata. Os voluntários poderão ser chamados para substituir pessoas dispensadas por doença ou outras situações justificadas.

Uma novidade nas eleições deste ano será a presença do coordenador de acessibilidade, que terá a função de auxiliar eleitores com deficiência ou dificuldades para acessar a urna e exercer o direito ao voto.

Por se tratar de uma nova função, esses profissionais passarão por duas capacitações: o treinamento destinado aos mesários e outro específico sobre acessibilidade, ministrado por uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Para Roselene Santana, a participação dos mesários e da sociedade é fundamental para o funcionamento do processo eleitoral.“A democracia é importante para todos nós, independentemente de partido, de coligação ou de qualquer situação política. É necessário que toda a população e todos os cidadãos estejam envolvidos com esse fortalecimento da democracia”, concluiu.

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