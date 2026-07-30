21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal

Norma foi sancionada nesta quinta-feira (30)

30/07/2026 às 21h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Lei sancionada nesta quinta-feira (30) destina parte da arrecadação de apostas de quota fixa, popularmente conhecidas como bets, ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol).

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 8 de 2026 tem origem na Medida Provisória (MP) nº 1.348 de 2026, aprovada pelo Senado no último dia 8. O texto sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva destina 3% dos recursos obtidos pelo governo com bets para o fundo.

Os valores, que antes eram direcionados à seguridade social, passarão a cobrir gastos com saúde dos servidores da Polícia Federal (PF).

A destinação dos recursos das apostas será feita de forma gradual: 1% em 2026; 2% em 2027; e 3% a partir de 2028. A norma autoriza ainda um repasse de até R$ 200 milhões feito pelo governo federal ao Funapol ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional.

Durante a cerimônia de sanção, no Palácio do Planalto, o relator da MP, deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), avaliou que a iniciativa será de “grande alcance” para a segurança pública do país. “Sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas da sociedade no Brasil hoje é a segurança pública e o combate ao crime organizado.”

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, destacou que a medida alcança cerca de 30 mil famílias de servidores da corporação. “Investir naqueles que enfrentam diariamente desafios complexos, muitas vezes em situação de elevado risco e grande desgaste físico e emocional, é investir em um país mais justo e próspero.”

Entenda

O Funapol foi criado pela Lei Complementar 89 de 1997, para financiar as atividades da PF, e permitia, originalmente, que um máximo de 30% fossem destinados a despesas com diárias. A Lei 14.369 de 2022 ampliou para 50% esse limite e incluiu outros tipos de despesas não diretamente relacionadas à atividade-fim, como parcelas de caráter indenizatório, com saúde desses servidores e com indenização por disponibilidade.

Com a nova lei, não há mais limite para as despesas desse tipo e são incluídas novas despesas adicionais: ressarcimento de gastos com saúde e retribuição por atividade extraordinária.

O texto permite ainda que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio de gastos com saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Já a retribuição por atividade extraordinária poderá ser criada para esses outros policiais por meio de lei.

*Com informações da Agência Senado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre
Acre Há 1 dia Em Política

Eduardo Velloso convoca convenção da Federação Renovação Solidária para oficializar candidaturas no Acre

O deputado federal Eduardo Velloso convocou para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, a convenção estadual da Federação Renovação Solidária, composta pelos partidos Solidariedade e PRD.
PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo
Política Há 5 dias Em Política

PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo

Convenção confirma ex-ministro Márcio França como vice
Um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares
Política Há 5 dias Em Política

Um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares

Medida foi determinada por Flávio Dino após suspeita de interferências
Só um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares
Política Há 5 dias Em Política

Só um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares

Medida foi determinada por Flávio Dino após suspeita de interferências
Cruzeiro do Sul, AC
23°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

23° Sensação
1.17km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h03 Nascer do sol
07h50 Pôr do sol
Sáb 35° 21°
Dom 34° 21°
Seg 35° 21°
Ter 35° 21°
Qua 35° 21°
Atualizado às 23h12
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 3 minutos

Justiça mantém suspensão de obras de tirolesa no Pão de Açúcar

 Geral Há 1 hora

Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões

 Política Há 2 horas

Lei destina parte do dinheiro de bets para fundo da Polícia Federal

 Geral Há 3 horas

Saiba como pedir ressarcimento por prejuízos com a falta de energia

 Geral Há 4 horas

Bombeiros encontram corpo em barco que afundou com ventania em Paraty

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,19%
Euro
R$ 5,84 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,216,24 -0,71%
Ibovespa
177,158,86 pts 1.88%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul

 Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordens de serviço para ampliar abastecimento de água e beneficiar cerca de 14 mil moradores

 TCE notifica Prefeitura de Marechal Thaumaturgo por irregularidades fiscais e investimento abaixo do mínimo em Educação
Marechal Thaumaturgo - AC

TCE notifica Prefeitura de Marechal Thaumaturgo por irregularidades fiscais e investimento abaixo do mínimo em Educação

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rodrigues Alves

Servidores denunciam atraso de salários e suposta pressão para participação em desfile em Rodrigues Alves
2
The Voice nas Vilas

The Voice nas Vilas 2026 abre inscrições na próxima segunda-feira e promete revelar novos talentos de Cruzeiro do Sul
3
Cultura

Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria
4
Mâncio Lima

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de menina de 11 anos em Mâncio Lima
5
Cruzeiro do Sul

Tentativa de assalto gera pânico e deixa dois feridos em loja de telefonia em Cruzeiro do Sul

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados