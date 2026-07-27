Suspeita de levar drogas do Acre para o Amazonas é presa durante operação policial na divisa entre Cruzeiro do Sul e Guajará

Uma mulher de 29 anos, identificada pelas iniciais C.E.R., foi presa suspeita de transportar entorpecentes de Cruzeiro do Sul, no Acre, para o município de Guajará, no Amazonas. A prisão ocorreu na tarde desta semana durante uma ação das forças de segurança.

De acordo com informações policiais, a investigação teve início após denúncias apontarem que a suspeita teria se deslocado até Cruzeiro do Sul para buscar drogas que seriam entregues ao companheiro, identificado apenas pela inicial P.. Segundo a polícia, ele já possui histórico de envolvimento com ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Com base nas informações recebidas, os policiais organizaram uma barreira de fiscalização na região conhecida como Três Bueiros, ponto utilizado como acesso entre os dois municípios. Por volta das 17h, a mulher foi localizada retornando para Guajará em um veículo de transporte por aplicativo.

Ainda conforme a ocorrência, durante o deslocamento até o 69º Distrito Integrado de Polícia (69º DIP), a própria suspeita retirou das vestes um invólucro contendo uma substância com características semelhantes à pasta base de cocaína, que estava escondida junto ao corpo.

A mulher foi apresentada à autoridade policial juntamente com o material apreendido, que será submetido à perícia. O caso seguirá sob investigação para apurar a origem da droga e a possível participação de outras pessoas no esquema de tráfico entre o Acre e o Amazonas. Segundo o registro policial, a suspeita não apresentava lesões aparentes no momento da apresentação à delegacia.