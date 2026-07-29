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Rádio Nacional transmite jogo Fluminense e Bahia

Partida começa às 21h15min. nesta quarta-feira no Maracanã

29/07/2026 às 07h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rádio Nacional
© Rádio Nacional

Em confronto direto por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro Masculino Série A, Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela 21° rodada do Brasileirão com transmissão ao vivo da Rádio Nacional a partir das 21h15.

O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), buscando fazer valer o mando de campo para se manter entre os quatro primeiros colocados. O Tricolor carioca ocupa atualmente a quarta posição, com 33 pontos, e tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de empates. Logo atrás aparece o Esquadrão de Aço, na quinta colocação, com 31 pontos. A equipe baiana busca surpreender fora de casa para somar três pontos e subir na tabela.

As transmissões da Rádio Nacional iniciam com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos. A cobertura da partida conta com um time de peso na equipe de esportes da emissora: a narração fica a cargo de Luciana Zogaib com comentários de Marcelo Smigol. Por fim, Brenda Balbi comanda a reportagem e o plantão de informações da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Sobre o Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Rádio Nacional . A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne apresenta crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também está na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece cobertura dos principais resultados do dia.

Serviço

Campeonato Brasileiro 2026 – Fluminense x Bahia, 29/7, a partir das 15h30, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros

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