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Rádio Nacional transmite neste domingo duelo entre Cruzeiro e Botafogo

Emissora pública abre jornada esportiva a partir das 15h30

26/07/2026 às 08h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte Marketing/EBC
© Arte Marketing/EBC

Cruzeiro e Botafogo entram em campo neste domingo (26) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Masculino Série A, e a Rádio Nacional transmite, a partir das 15h30, todas as emoções do primeiro compromisso dos clubes pelo segundo turno do Brasileirão.

O Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e conta com o apoio de sua torcida para somar três pontos e subir na tabela. A Raposa ocupa atualmente a oitava colocação, com 27 pontos. O Botafogo vive um momento parecido, o alvinegro carioca aparece logo atrás, na nona posição, com apenas um ponto a menos que o rival mineiro.

As transmissões da Rádio Nacional iniciam com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções dos confrontos.

A cobertura da partida conta com um time de peso na equipe de esportes da emissora: a narração fica a cargo de André Luiz Mendes, com comentários de Marcelo Smigol. Por fim, Bruno Mendes comanda a reportagem e o plantão de informações da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no aplicativo Rádios EBC e no site da emissora . Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados.

Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura da Nacional

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia.

Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil , às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

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