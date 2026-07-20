21°C 33°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil terá 32 seleções

Mundial será realizado entre 24 de junho e 25 de julho

20/07/2026 às 12h27
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/ Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Após a Copa do Mundo de futebol, nossa seleção masculina ficou longe do hexa e, agora, resta esperar o próximo mundial. Mas não vai ser preciso aguardar mais quatro anos para torcer pelo Brasil.

É que no ano que vem tem Copa do Mundo Feminina e, pela primeira vez, ela vai ser realizada aqui no Brasil.

O que não falta por todo o canto são meninas já apaixonadas por futebol, que têm nas potências da seleção feminina um exemplo a seguir. E a torcida está garantida para todas as idades.

A pequena Manuela Baère, de 6 anos, já está empolgada para ver as atletas em campo.

"Eu adoro futebol. Você sabia que eu faço aula de futebol? E eu estou doida para ver as meninas jogarem. A gente só vê os meninos. Estou toda doida para a gente ver as meninas jogarem", diz.

Sofia Seabra, de 13 anos, é fã declarada da atacante Marta, que segue inspirando gerações. A estudante de Brasília já está negociando, em casa, uma forma de assistir à abertura do mundial feminino no Maracanã.

"Estou muito empolgada com a Copa do Mundo feminina do ano que vem, que eu vou até me comportar melhor para eu poder ver o jogo no Rio de Janeiro. Cresci jogando futebol ao lado de meninos, mas isso nunca me deixou para baixo. Mesmo com a capacidade física menor que a deles, sempre me esforçava mais e mais para poder evoluir. Vou estar torcendo muito o ano que vem", conta.

O mundial feminino vai ser disputado por 32 seleções entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. Esta vai ser a primeira vez que o Brasil vai sediar a competição.

Em abril deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nomeou a ex-capitã da seleção brasileira, vice-campeã mundial de 2007 e medalhista olímpica em Atenas 2004, Aline Pellegrino, como diretora executiva de legado e relações institucionais da Copa do Mundo FIFA 2027.

Ela destaca o poder de mudança cultural do mundial feminino:

"Nesse momento de reconhecimento do espaço da mulher nessa sociedade, o quanto essa Copa ela vai também pro lado social, pra gente enquanto sociedade ser uma sociedade mais igualitária. E eu acho que o futebol tem esse poder de mudança, de transformação. Então, eu acredito que um um grande legado que pode acontecer por si só é esse legado cultural. É um potencial muito grande de levar essas histórias, de mudar a cultura, de meninas e meninos começarem a praticar esse futebol junto desde sempre, isso não ser um problema, porque isso não é um problema. Que essa Copa possa vir e e gerar muitas mudanças no nosso Brasil enquanto sociedade", explica.

E para as que já estão em campo seguindo os passos de atletas como Aline Pellegrino, a certeza é que o mundial do ano que vem dará mais visibilidade ao futebol feminino. É a confiança da atleta do time Republicanas de Brasília, Myllene D'Arc, de 34 anos.

"Eu sempre vi os meninos jogando e aí acabei jogando com eles e me apaixonei pelo esporte. A minha expectativa para a Copa do Mundo Feminina é que vai dar muito mais visibilidade, né, para as mulheres, de mostrar que futebol não é só para homem, né? É para mulher também e a gente pode fazer o que quiser, o esporte que quiser, porque somos empoderadas", relata.

Pelas ruas, enquanto a Copa masculina se encaminhava para o final, a impressão sobre o mundial feminino variava entre os mais e os menos otimistas. Mas é quase unânime a ideia de que as atletas precisam de mais visibilidade e valorização.

No ano que vem, oito cidades vão sediar a disputa pela inédita taça: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo . Desde 1991, quando foi realizada a primeira Copa do Mundo Feminina, a taça só foi levantada por quatro seleções ao longo das nove edições do torneio. Que comece a torcida para que as habilidosas atletas brasileiras recebam em casa o inédito título de campeãs mundiais.

*Com produção de Beatriz Evaristo e sonoplastia de Thiago Coelho

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina
Esportes Há 4 dias Em Esportes

Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina

Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China
Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
Esportes Há 1 semana Em Esportes

Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei

Seleção masculina volta à quadra contra EUA às 22h desta quinta-feira
Brasil anuncia jogadores que disputarão 3ª semana da Liga das Nações
Esportes Há 1 semana Em Esportes

Brasil anuncia jogadores que disputarão 3ª semana da Liga das Nações

Seleção masculina encara França às 18h desta quarta-feira, nos EUA
PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio
Esportes Há 3 semanas Em Esportes

PM reforça a segurança em pontos de concentração de torcedores no Rio

Tijuca, Centro e Copacabana estão entre principais locais de torcida
Cruzeiro do Sul, AC
23°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 33°

24° Sensação
0.86km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
08h04 Nascer do sol
07h49 Pôr do sol
Dom 34° 21°
Seg 35° 20°
Ter 34° 21°
Qua 34° 21°
Qui 34° 22°
Atualizado às 23h13
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Justiça Há 4 horas

Bolsonaro recorre para anular proibição de visita na prisão domiciliar

 Senado Federal Há 6 horas

Lei cria título de Cidade Amiga do Idoso para premiar iniciativas exemplares

 Senado Federal Há 7 horas

Lei reconhece dia dos rotaractianos, jovens com atuação humanitária

 Geral Há 8 horas

Linhas de trem que retornaram para CPTM funcionam normalmente em SP

 Educação Há 9 horas

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 343,985,99 -0,25%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

 Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC

Homem com mandado de prisão em aberto é detido após confusão e desacato a policiais em Cruzeiro do Sul

 Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter
Porto Walter - AC

Caminhão carregado com mercadorias afunda no Rio Juruá após falha nos freios em Porto Walter

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Pesquisas mostram Alan Rick em leve queda e Mailza Assis mantendo estabilidade na disputa pelo Governo do Acre
2
Acre

Protagonismo feminino promete marcar a disputa pelo Governo do Acre em 2026
3
Cruzeiro do Sul

Mulher é detida após descumprir medida protetiva e tentar contato com a filha em Cruzeiro do Sul
4
Atsa Puyanawa

Atsa Puyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena
5
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima assina ordem de serviço para quadra poliesportiva e amplia investimentos na Terra Indígena Puyanawa durante abertura do VIII Festival Atsa Puyanawa

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá - Todos os direitos reservados