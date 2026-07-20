Polícia Militar prende três suspeitos por furto a loja de celulares em Mâncio Lima; grupo afirma integrar facção criminosa

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na madrugada desta segunda-feira (20), após o furto a uma loja de celulares localizada na Avenida Japiim, no Centro de Mâncio Lima. Durante a abordagem, os três informaram aos policiais que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Os presos foram identificados como Erisson Maciel Ribeiro, de 27 anos, e Luiz Fabiano Nascimento de Souza, de 19 anos. O terceiro envolvido, um adolescente de 17 anos, identificado pelas iniciais R.F. de A., foi apreendido em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima ao telefone 190 informando que cerca de oito pessoas estavam arrombando uma loja de aparelhos celulares no centro da cidade. Imediatamente, equipes foram deslocadas ao local e flagraram parte do grupo deixando o estabelecimento.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos ignoraram as ordens de parada e tentaram fugir em direção a uma área de mata. Após acompanhamento, os policiais conseguiram capturar três dos envolvidos.

Com eles foram encontrados sacos contendo diversos produtos furtados da loja, entre os quais aparelhos celulares, perfumes, capas para celulares, fones de ouvido, garrafas térmicas e outros objetos comercializados pelo estabelecimento.

Durante a ação, os militares também apreenderam um alicate corta-vergalhão, ferramenta que, segundo a polícia, teria sido utilizada para romper o cadeado da loja e facilitar a invasão.

Um dos suspeitos sofreu escoriações durante a tentativa de fuga, mas recebeu atendimento e foi conduzido normalmente.

Os dois maiores de idade receberam voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mâncio Lima, juntamente com os materiais recuperados, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar os demais envolvidos no crime, já que a denúncia inicial apontava a participação de aproximadamente oito pessoas na ação criminosa.