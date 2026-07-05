Cavalgada reúne multidão e marca o último dia da Expoacre Juruá; show de Leonardo encerra a programação

A tradicional cavalgada realizada na manhã deste domingo (5) marcou o início do último dia da Expoacre Juruá 2026, em Cruzeiro do Sul. O evento reuniu centenas de cavaleiros, amazonas, motociclistas e participantes, que percorreram as principais ruas da cidade em um grande desfile, mantendo viva uma das tradições mais aguardadas da feira.

Com forte participação popular, a cavalgada movimentou a cidade e consolidou o clima de celebração no encerramento da maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Vale do Juruá. Ao longo da semana, a Expoacre Juruá recebeu milhares de visitantes, promovendo exposições, rodeio, negócios, gastronomia e grandes atrações musicais.

A programação será encerrada na noite deste domingo com o aguardado show nacional do cantor Leonardo. A expectativa é de casa cheia para a apresentação do sertanejo, que promete embalar o público com grandes sucessos de sua carreira e fechar a edição de 2026 da Expoacre Juruá em grande estilo.

Com ampla participação da população e visitantes de diversos municípios, a Expoacre Juruá reafirma sua importância como um dos maiores eventos do Acre, impulsionando a economia, o turismo e valorizando as tradições da região.