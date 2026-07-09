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Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quinta-feira às 14h

São mais de 8 mil vagas temporárias para o 12º Censo Agropecuário

09/07/2026 às 10h45
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai contratar profissionais temporários para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, terminam às 14h desta quinta-feira (9), no horário de Brasília.

Conforme a retificação do edital , o prazo é válido também para solicitar a isenção do valor de inscrição e para o envio de documentos previstos no edital público, como no caso de isenção por doação de medula óssea.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

No ato de inscrição, o candidato deverá escolher o município onde deseja fazer a prova objetiva, conforme a previsão de vagas ofertadas e detalhadas no edital,

Taxa de inscrição

Esta quinta-feira é ainda a data limite para que os candidatos não isentos paguem a taxa de inscrição no valor de R$ 53.

O edital de seleção especifica que podem pedir a isenção da taxa de inscrição os doadores de medula óssea, com atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde que comprove a doação e os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, não sendo necessário envio de documentação

Vagas

Ao todo, o IBGE oferece 8.258 vagas distribuídas em cinco funções:

1. agente censitário administrativo (1.115 vagas);

2. agente censitário de informática (1.094 vagas);

3. agente operacional regional (953 vagas)

4. agente censitário regional (953 vagas); e

5. agente censitário supervisor (4.143 vagas).

Todos os cargos exigem ensino médio completo.

Reserva de vagas

O certame terá as seguintes modalidades de concorrência de vagas: ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras (pretas ou pardas), pessoas indígenas e pessoas quilombolas.

A opção por concorrer a vagas reservadas deve ser informada no ato de inscrição.

Para os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas, em caso de aprovação na prova objetiva, será realizado o procedimento de confirmação complementar à autodeclaração, no caso de pessoas pretas ou pardas (PPP), aplicado no formato telepresencial (realizado por videoconferência).

Para pessoas indígenas (PI) e quilombolas (PQ), será feita a verificação documental. O procedimento de caracterização da deficiência (PCD) será adotado para candidatos com deficiência.

Etapas

Além do encerramento das inscrições hoje, o cronograma da seleção prevê que o cartão de convocação para a prova estará disponível em 21 de setembro.

A aplicação da prova objetiva ocorrerá em 27 de setembro, em todas as 27 unidades da federação.

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para 28 de setembro.

A publicação do resultado final da prova objetiva será em 3 de novembro.

A divulgação do resultado definitivo da seleção será divulgada em 18 de dezembro.

Contratos temporários

Os aprovados serão contratados por tempo determinado para atuar na coleta de informações, atividades de suporte administrativo, operacionais, supervisão de equipes e apoio tecnológico das operações censitárias.

As oportunidades estão distribuídas em todo o país.

Os contratos temporários dos aprovados terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

Provas

De acordo com o edital, a prova objetiva terá duração de quatro horas.

A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada e uma única resposta correta, distribuídas pelas disciplinas por função.

Para ser aprovado, o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 18 pontos no total da prova objetiva; e ter acertado, no mínimo, um ponto em cada disciplina.

A nota final dos candidatos aprovados neste processo seletivo simplificado será a nota obtida e essa definirá a classificação em ordem decrescente.

A publicação do resultado final do processo seletivo simplificado ocorrerá no dia 18 de dezembro.

Remuneração dos convocados

As remunerações dos aprovados variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme a função exercida.

Os contratados também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, conforme a legislação vigente.

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