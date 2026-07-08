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Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

A Prefeitura de Mâncio Lima realizou nesta segunda-feira (06), no auditório da Prefeitura Municipal, a solenidade de sanção da Lei nº 605/2026, que institui a Semana Municipal da Juventude e a inclui oficialmente no Calendário Oficial do Município.

08/07/2026 às 12h45 Atualizada em 08/07/2026 às 12h50
Por: Redação
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Prefeitura de Mâncio Lima sanciona Lei que institui a Semana Municipal da Juventude e anuncia implantação da sede do NUCA

A Prefeitura de Mâncio Lima realizou nesta segunda-feira (06), no auditório da Prefeitura Municipal, a solenidade de sanção da Lei nº 605/2026, que institui a Semana Municipal da Juventude e a inclui oficialmente no Calendário Oficial do Município.

A nova legislação representa um importante avanço na consolidação das políticas públicas voltadas à juventude, criando um período permanente de mobilização, participação e valorização dos jovens manciolimenses. A Semana Municipal da Juventude será realizada anualmente na primeira quinzena de agosto, preferencialmente próxima ao dia 12 de agosto, data em que é celebrado o Dia Internacional da Juventude.

A iniciativa nasceu a partir das discussões e propostas da Comissão Intersetorial do Selo UNICEF, conduzidas pelo Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), em parceria com os grêmios estudantis, representantes da Câmara Municipal e das secretarias municipais. Como o município ainda não possui uma coordenação ou departamento específico para as políticas de juventude, a gestão municipal definiu que essa pauta será conduzida de forma integrada pela Comissão Intersetorial, reunindo principalmente as áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e demais órgãos envolvidos.

Durante a cerimônia, o prefeito Zé Luiz anunciou outra importante conquista para a juventude do município: a implantação da sede do NUCA, que será a segunda estrutura desse tipo em toda a Região Norte. O espaço funcionará como uma casa de referência para o atendimento à criança, ao adolescente e à juventude.

Segundo o prefeito, o local contará com plataforma de informática, atendimento psicológico, realização de oficinas e ações voltadas ao desenvolvimento social, cultural, esportivo e educacional dos jovens.

"Estamos dando um passo histórico para Mâncio Lima. A Semana Municipal da Juventude cria um calendário permanente de ações para os nossos jovens, e a implantação da sede do NUCA vai garantir um espaço de referência para atendimento, formação e valorização da juventude. Queremos que nossos jovens tenham acesso à cultura, ao esporte, à educação, ao apoio psicológico e a oportunidades que fortaleçam seu futuro", destacou o prefeito Zé Luiz.

A proposta fortalece o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade, garantindo que as ações voltadas aos jovens sejam planejadas e executadas de maneira articulada, com foco na participação, cidadania e no protagonismo juvenil.

Entre os objetivos da lei estão a divulgação dos direitos da juventude, o incentivo à formação cidadã, cultural, educacional e profissional, a promoção da saúde, a prevenção ao uso de drogas, álcool e cigarro, o combate aos impactos do uso excessivo das redes sociais, além da promoção da saúde sexual e reprodutiva e do fortalecimento da inclusão e da participação social dos jovens.

A integrante do NUCA, Stephanie Dias, de 15 anos, ressaltou que a nova legislação e a criação da futura sede representam uma conquista para toda a juventude de Mâncio Lima.

"Essa lei, que institui a Semana Municipal da Juventude e fortalece o protagonismo juvenil, mostra o comprometimento da gestão com os jovens. A Casa do NUCA vai ser um espaço de suma importância para nós, jovens e crianças, que queremos um ambiente acolhedor. Será uma grande oportunidade para que muitos jovens se tornem cada vez mais protagonistas", afirmou.

Durante a Semana Municipal da Juventude poderão ser desenvolvidas palestras, oficinas, cursos de qualificação profissional, apresentações culturais, competições esportivas, gincanas, feiras, exposições, debates, rodas de conversa, ações sociais e atividades voltadas ao empreendedorismo, inovação, saúde mental, sustentabilidade e valorização dos talentos locais.

A partir deste ano, a Prefeitura pretende concentrar uma programação especial durante a segunda semana de agosto, em alusão ao Dia Internacional da Juventude, reunindo atividades culturais, esportivas, educativas e de formação, envolvendo escolas, instituições parceiras e toda a comunidade.

A solenidade reuniu jovens, integrantes do NUCA, representantes dos grêmios estudantis, gestores escolares, secretários municipais, vereadores e demais autoridades, reforçando o compromisso coletivo da gestão municipal com a construção de políticas públicas voltadas à valorização, à participação e ao desenvolvimento da juventude manciolimense.

Com a sanção da Lei nº 605/2026 e o anúncio da nova sede do NUCA, a gestão do prefeito Zé Luiz reafirma o compromisso com a construção de políticas públicas permanentes para crianças, adolescentes e jovens, fortalecendo espaços de participação e garantindo mais oportunidades para o desenvolvimento da juventude de Mâncio Lima.

 

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