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Com investimento de mais de R$ 146 mil do Governo Federal, Prefeitura de Mâncio Lima certifica 31 fazedores de cultura contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e do Departamento Municipal de Cultura, realizou, na manhã desta terça-feira, 07, na Casa de Cultura Márcia Alencar, a cerimônia de certificação dos 31 fazedores

07/07/2026 às 15h29 Atualizada em 07/07/2026 às 15h39
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Com investimento de mais de R$ 146 mil do Governo Federal, Prefeitura de Mâncio Lima certifica 31 fazedores de cultura contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e do Departamento Municipal de Cultura, realizou, na manhã desta terça-feira, 07, na Casa de Cultura Márcia Alencar, a cerimônia de certificação dos 31 fazedores de cultura contemplados nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2.

 

O município foi contemplado com um investimento superior a R$ 146 mil, repassado pelo Governo Federal, recurso que será destinado ao financiamento de projetos culturais por meio dos Editais nº 01, 02 e 03. A iniciativa fortalece as políticas públicas de cultura, incentiva a produção artística local, impulsiona a economia criativa e contribui para a valorização das tradições e do patrimônio cultural de Mâncio Lima.

 

Durante a solenidade, o prefeito Zé Luiz destacou que investir na cultura significa reconhecer e valorizar aqueles que preservam a identidade do município.

 

"Além de tudo, este é um momento de valorização e reconhecimento de uma classe que merece esse olhar especial. Hoje, por meio da parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura, estamos destinando mais de R$ 146 mil para pessoas que fazem cultura, levam alegria à população e mantêm viva a nossa história. Nossa gestão trabalha em todas as áreas e em todos os segmentos da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando falamos de cultura, falamos também de educação, de resgate histórico e da valorização da nossa identidade. Vamos continuar trabalhando para ampliar esses investimentos e contemplar ainda mais fazedores de cultura", afirmou o prefeito.

 

O secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, Junior Pinho, ressaltou que, além de fortalecer a cultura, os recursos movimentam a economia local e garantem novas oportunidades para os artistas e agentes culturais do município.

 

"Esses investimentos realizados pelo Governo Federal e executados pela Prefeitura são extremamente importantes. Além de incentivar os fazedores de cultura, eles também fortalecem a economia do município. São mais de R$ 146 mil circulando em Mâncio Lima, beneficiando diretamente artistas, grupos culturais e suas famílias. Para nós, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, é motivo de muita alegria fazer parte desse momento. O mais importante é saber que esses recursos estão garantidos até 2029, permitindo que novos editais sejam lançados nos próximos anos e que mais projetos culturais possam ser contemplados."

 

Mais do que um incentivo financeiro, a Política Nacional Aldir Blanc reafirma o compromisso do Governo Federal e da Prefeitura de Mâncio Lima com a cultura como instrumento de identidade, inclusão social, geração de oportunidades e desenvolvimento comunitário, reconhecendo o papel essencial dos fazedores de cultura na preservação da memória e das tradições do município.

 

Durante a cerimônia, cada artista e agente cultural contemplado recebeu seu certificado em reconhecimento à contribuição para manter viva a cultura manciolimense e fortalecer as diversas expressões artísticas que compõem a identidade local.

 

Boi Carion: tradição centenária preservada pelas novas gerações

 

Entre os projetos contemplados está o tradicional Reisado Boi Carion, uma das mais importantes manifestações da cultura popular de Mâncio Lima.

 

A tradição, que completará 100 anos em 2030, chegou ao município por volta da década de 1930, durante o processo migratório de famílias nordestinas para a região amazônica. Desde então, tornou-se parte da identidade cultural local, sendo preservada de geração em geração.

 

O Reisado Boi Carion conta a história de uma princesa que deseja se casar com o filho de um príncipe de outro reinado, desencadeando uma disputa entre os dois reinos. Paralelamente, a narrativa apresenta a história de um boi morto por um fazendeiro, obrigando os personagens a venderem o sangue e outras partes do animal para indenizar o patrão. Todo esse enredo é apresentado por meio de danças, músicas, personagens, caretas e momentos de interação com o público, elementos que tornam o espetáculo uma das mais importantes expressões da cultura popular do município.

 

Um dos contemplados pelo edital, o mestre Tião Moura, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do incentivo para a continuidade da tradição.

 

"É uma grande satisfação ter sido contemplado neste edital. O projeto prevê três apresentações do Reisado Boi Carion nas comunidades Guarani, Centro e Bairro São Francisco. Se Deus quiser, vamos realizar essas apresentações e continuar contribuindo para manter viva essa tradição. Participar deste momento histórico e receber esse reconhecimento da Prefeitura demonstra o compromisso da gestão com a valorização da nossa cultura e da nossa identidade."

 

Com os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, a Prefeitura de Mâncio Lima reafirma seu compromisso em fortalecer a cultura como ferramenta de desenvolvimento social, econômico e educacional, garantindo que artistas, grupos tradicionais, produtores culturais e mestres da cultura popular continuem preservando e difundindo as riquezas culturais que fazem parte da história do município.

 

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