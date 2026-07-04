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Prefeitura de Mâncio Lima e Governo do Acre realizam Programa Saúde na Floresta na comunidade Pentecoste

A Prefeitura de Mâncio Lima, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema)

04/07/2026 às 18h53 Atualizada em 04/07/2026 às 18h56
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Prefeitura de Mâncio Lima e Governo do Acre realizam Programa Saúde na Floresta na comunidade Pentecoste

A Prefeitura de Mâncio Lima, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou neste último sábado, 04, mais uma edição do Programa Saúde na Floresta na Comunidade Paraná Pentecoste, localizada na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Japiim Pentecoste.

 

A ação aconteceu na Escola Municipal Braulino Vieira de Alencar e reuniu uma ampla oferta de serviços de saúde, cidadania e educação ambiental, aproximando as políticas públicas das famílias que vivem na zona rural do município.

 

Ao longo do dia, os moradores tiveram acesso a atendimentos de atenção primária à saúde, consultas médicas, aferição de sinais vitais, testes rápidos, vacinação, atendimento odontológico, dispensação de medicamentos, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), ações de vigilância epidemiológica, atendimento pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), além de exames laboratoriais, retinografia, exame dermatoscópico e consultas com clínico geral e infectologista.

 

O prefeito Zé Luiz destacou que a parceria entre Estado e Município tem fortalecido as políticas públicas voltadas às comunidades rurais e reafirmou o compromisso da gestão em ampliar os investimentos na zona rural.

 

"Levar saúde para perto de quem mais precisa é um compromisso da nossa gestão. Hoje, em parceria com o Governo do Estado, estamos oferecendo consultas, exames, vacinação, atendimento odontológico e diversos outros serviços que fazem a diferença na vida das famílias da Comunidade Pentecoste. Além disso, estamos investindo em infraestrutura com a assinatura da Ordem de Serviço para mais um quilômetro de pavimentação do ramal, melhorando o acesso, a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. Essa união entre Prefeitura, Governo do Estado e comunidade demonstra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos levar desenvolvimento, dignidade e mais oportunidades para quem vive na zona rural de Mâncio Lima", destacou o prefeito Zé Luiz.

 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente participou da programação com atividades de educação ambiental e a distribuição de mudas produzidas pelo Viveiro da Floresta, incentivando a preservação dos recursos naturais e fortalecendo a conscientização sobre práticas sustentáveis entre as famílias da comunidade.

 

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, explicou que o Programa Saúde na Floresta nasceu da integração entre diferentes instituições para aproximar os serviços públicos das populações que vivem em unidades de conservação.

 

"O Saúde na Floresta" é uma parceria idealizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente com a Secretaria de Estado de Saúde, contando também com o apoio dos municípios. Nosso objetivo é fortalecer a presença do poder público nas unidades de conservação, levando saúde e cidadania às comunidades que vivem mais distantes dos centros urbanos. Muitas vezes essas pessoas enfrentam dificuldades para realizar exames ou consultas especializadas. Por isso, buscamos trazer esses serviços para mais perto da população. Hoje estamos na Arie Japiim Pentecoste, uma unidade de conservação que integra o trabalho de gestão ambiental do Estado."

 

Investimento em infraestrutura

 

Durante a programação, também foi assinada a Ordem de Serviço para a pavimentação asfáltica de mais um quilômetro do Ramal do Pentecoste. A obra recebeu investimento de R$ 960 mil, por meio de convênio federal viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary. Com este novo trecho, a atual gestão municipal alcança a marca de dois quilômetros de asfalto executados no ramal, garantindo mais infraestrutura, mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

 

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Pentecoste, Mairto Alencar, ressaltou que a ação representa um importante avanço para uma população que enfrenta dificuldades de acesso aos serviços especializados.

 

"É uma satisfação muito grande ver esse olhar que o Governo do Estado, por meio da Sema, tem tido com a nossa comunidade. Somos uma região de difícil acesso e, por muito tempo, enfrentamos dificuldades para conseguir exames e consultas especializadas. Hoje temos esses serviços chegando até nós e isso só nos deixa gratos. É um momento que a comunidade recebe com muita alegria."

 

Quem vive da produção rural acredita que a pavimentação do Ramal do Pentecoste trará mais segurança e melhores condições para o escoamento da produção. O agricultor Jânio Pinheiro Cavalcante, que comercializa farinha semanalmente, afirma que a melhoria da estrada representa mais tranquilidade para os produtores da comunidade.

 

"Toda semana vendo cerca de cinco sacas de farinha e é dessa produção que tiro o sustento da minha família. O asfalto vai ser muito bom para nós, porque este é um ramal com bastante movimento e por onde sai grande parte da produção da comunidade. No inverno, quando chove, enfrentamos muita lama e, muitas vezes, precisamos desviar dos atoleiros para conseguir passar. Com o asfalto, vai ficar muito melhor para transportar a produção, facilitar o acesso e melhorar a vida de todos que dependem dessa estrada", destacou o produtor rural.

 

A iniciativa reafirma a parceria entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado na promoção de ações que levam saúde, desenvolvimento e cidadania às comunidades rurais, fortalecendo o compromisso com uma gestão presente e voltada às necessidades da população.

 

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