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IBGE amplia prazo de inscrições para seleção com vagas no Acre e salários que chegam a R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estendeu até esta quinta-feira (9) o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais que atuarão no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

08/07/2026 às 11h04
Por: Redação Fonte: Jurua24horas
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IBGE amplia prazo de inscrições para seleção com vagas no Acre e salários que chegam a R$ 5,2 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estendeu até esta quinta-feira (9) o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais que atuarão no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. A seleção oferece 8.238 vagas em todo o Brasil, incluindo oportunidades para candidatos no Acre.

Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo. Já os candidatos interessados nos cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Regional e Agente Operacional Regional também precisam apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Os salários variam conforme a função exercida. As vagas de Agente Censitário Administrativo e Agente Censitário de Informática oferecem remuneração de R$ 3.320. Para os cargos de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Regional e Agente Operacional Regional, os vencimentos são de R$ 4.672, R$ 5.050 e R$ 5.200, respectivamente.

Além da remuneração, os profissionais contratados terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, 13º salário proporcional e férias proporcionais, conforme previsto no edital.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de julho por meio da banca organizadora, o IBFC, responsável pela condução do processo seletivo.

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