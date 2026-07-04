Prefeitura de Rio Branco fortalece saúde bucal infantil com projeto Geração Sorriso Saudável

Entre sorrisos, brincadeiras e descobertas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (3), na Unidade de Saúde da Família (USF) Rosa Maria dos Santos, no bairro Jardim Primavera, mais uma edição do projeto Geração Sorriso Saudável, iniciativa que promove educação em saúde e incentiva hábitos de higiene bucal entre crianças de 0 a 12 anos.

A ação reuniu mais de 50 crianças e familiares em uma programação lúdica, com atividades educativas, personagens temáticos, apresentações e escovação supervisionada. (Foto: Átilas Moura/Semsa)

A ação reuniu mais de 50 crianças e familiares em uma programação lúdica, com atividades educativas, personagens temáticos, apresentações e escovação supervisionada, transformando o cuidado com a saúde bucal em um momento de aprendizado, acolhimento e integração entre a comunidade e a equipe de saúde.

A cirurgiã-dentista da rede municipal e idealizadora do projeto, Dra. Elivania Paula, destacou que a iniciativa busca fortalecer as ações preventivas e ampliar o acompanhamento das crianças da área de abrangência da unidade.

“A iniciativa busca fortalecer as ações preventivas e ampliar o acompanhamento das crianças da área de abrangência da unidade”, destacou a cirurgiã-dentista. (Foto: Átilas Moura/Semsa)

“O projeto ensina de forma divertida a importância da escovação e do autocuidado, estimulando hábitos saudáveis desde a infância e aproximando as famílias dos serviços de saúde”, afirmou a profissional.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a iniciativa representa o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção primária.

“O Geração Sorriso Saudável reforça o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade”, ressaltou. (Foto: Átilas Moura/Semsa)

“O Geração Sorriso Saudável reforça o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade, contribuindo para a formação de uma geração mais consciente sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal”, ressaltou o gestor.

Entre as famílias atendidas, a iniciativa já apresenta resultados significativos. Para Estefane da Silva, mãe de Ana Gabrielly, de 9 anos, conta que o projeto trouxe mais confiança e autoestima para a filha.

“Esse projeto faz total diferença na vida das crianças. Minha filha tinha receio de sorrir, mas hoje é outra criança. Ela participa das atividades, se sente acolhida e tem orgulho do próprio sorriso. É emocionante ver essa transformação acontecendo e saber que existe esse cuidado tão especial com nossos filhos”, relatou a mãe.

A saúde municipal segue investindo em ações preventivas e educativas, ampliando o acesso aos serviços e promovendo mais qualidade de vida para as crianças do município.

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