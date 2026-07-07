Quatro homens são presos após sequência de ameaças e roubo em quiosques do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (6), suspeitos de promover momentos de tensão nos quiosques do Balneário Igarapé Preto, localizado às margens da AC-405, na zona rural de Cruzeiro do Sul. Eles são investigados por roubo, ameaças e intimidação contra comerciantes que trabalham no local.

Os detidos foram identificados como Tiago Sousa da Costa, de 20 anos; Vitor Gabriel da Silva Falcão, de 19; José Magno Ferreira de Alencar, de 23; e Genisson Ambrósio do Nascimento, de 21 anos.

Segundo relatos das vítimas à polícia, o grupo chegou ao balneário portando pedaços de madeira e passou a intimidar os proprietários dos quiosques. Durante a ação, os suspeitos afirmaram fazer parte de uma organização criminosa e disseram que controlavam a região.

Ainda conforme os comerciantes, os homens retiraram alimentos de um dos estabelecimentos sem efetuar pagamento e ameaçaram matar qualquer pessoa que acionasse a Polícia Militar. Eles também teriam afirmado que incendiariam todos os quiosques caso a presença policial fosse solicitada.

Além das ameaças aos comerciantes, o grupo ainda tentou agredir um comediante que estava no balneário utilizando pedaços de madeira. A agressão, no entanto, foi impedida por frequentadores que intervieram antes que o ataque fosse consumado.

Após receber a denúncia, equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local. Com a chegada das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas foram localizados durante as buscas realizadas nas proximidades e receberam voz de prisão.

Os quatro foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Durante o depoimento, os suspeitos negaram envolvimento no roubo e nas ameaças. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.