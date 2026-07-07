Suspeito invade casa de policial militar, tenta tomar arma do sargento, é baleado e acaba preso em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado como Anízio Menezes Galvão, de 25 anos, foi preso na segunda-feira (6), após invadir a residência de um sargento da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações apuradas, o suspeito possui diversas passagens pela polícia e teria entrado no imóvel com a intenção de praticar furtos.

De acordo com o relato do militar, ele estava dentro de casa quando percebeu movimentações suspeitas na área de serviço. Ao sair para verificar, encontrou o invasor recolhendo roupas que estavam no varal, entre elas uma calça pertencente ao uniforme da Polícia Militar, além de outras peças de vestuário.

O sargento se identificou como policial e ordenou que o homem parasse e explicasse o motivo de estar na residência. Ainda conforme a ocorrência, o suspeito reagiu de forma agressiva, avançando contra o militar e tentando tomar sua arma de fogo. Diante da ameaça, o policial efetuou um disparo para conter a investida.

Mesmo atingido, Anízio conseguiu correr por aproximadamente 100 metros antes de cair nas proximidades da Praça dos Táxis. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, encaminhando o suspeito ao Hospital Regional do Juruá.

A equipe médica constatou que o disparo provocou uma fratura em um dos braços, sem atingir órgãos vitais. O estado de saúde dele é considerado estável.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram com o suspeito um aparelho celular que, segundo ele próprio, havia sido furtado momentos antes da residência de uma vizinha. Ainda conforme o registro policial, Anízio confessou que entrou na casa do sargento com a intenção de cometer o furto.

Após receber atendimento médico, o homem foi colocado sob custódia da Polícia Militar e permanecerá à disposição da Justiça. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que dará continuidade às apurações sobre os crimes atribuídos ao suspeito.