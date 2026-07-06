Mulher identificada como Juliana é vítima de feminicídio em Cruzeiro do Sul; suspeito tirou a própria vida

Uma mulher identificada como Juliana, conhecida pelo apelido de “Xiribilda”, foi vítima de feminicídio na tarde deste domingo (5), no Ramal do Japãozinho, nas proximidades do balneário João Machado, em Cruzeiro do Sul. Após o crime, o principal suspeito, conhecido como “Neném”, teria tirado a própria vida.

De acordo com informações preliminares repassadas por moradores da comunidade, o casal havia encerrado o relacionamento recentemente. A separação teria ocorrido após Juliana descobrir uma suposta traição. Ainda segundo os relatos, o homem tentou reatar o relacionamento, mas ela não aceitou.

O corpo do suspeito foi encontrado por populares nas proximidades de um açude da propriedade. Equipes da Polícia Militar, da perícia criminal e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e se deslocaram ao local para realizar os procedimentos necessários.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias do crime.