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Casal é preso durante abordagem da PM por suspeita de tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Um homem e uma mulher foram presos na manhã deste sábado (4) durante uma ação da Polícia Militar nas proximidades do Auto Posto Cruzeiro

05/07/2026 às 11h58
Por: Redação Fonte: Jurua online
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Casal é preso durante abordagem da PM por suspeita de tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

Um homem e uma mulher foram presos na manhã deste sábado (4) durante uma ação da Polícia Militar nas proximidades do Auto Posto Cruzeiro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, região central de Cruzeiro do Sul. A dupla é suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando avistou um casal trafegando em uma motocicleta Honda CG 150 Sport. Ao notar a presença da viatura, o condutor teria mudado repentinamente de direção, entrando no pátio do posto de combustíveis e seguindo em direção a um estabelecimento comercial, atitude que despertou a atenção dos policiais e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com o condutor, identificado como Renildo Lima da Silva, a quantia de R$ 84 em dinheiro, um aparelho celular e objetos de uso pessoal. Já com a passageira, Rosângela Salviano Torquato, foram apreendidas seis porções de uma substância semelhante à maconha, que totalizaram aproximadamente 5,9 gramas, além de um telefone celular e outros pertences.

Na consulta ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os policiais verificaram que Renildo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Conforme registrado na ocorrência, ele também informou à equipe policial que havia consumido maconha antes de conduzir a motocicleta.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e por dirigir veículo automotor sem habilitação. A mulher também foi presa por suspeita de participação no tráfico de entorpecentes.

A motocicleta utilizada pelo casal foi apreendida após a Polícia Militar constatar alterações em suas características originais. O veículo foi removido para o pátio da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com a droga e os demais materiais apreendidos, onde ficaram à disposição da Justiça.

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