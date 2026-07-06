Leonardo fecha Expoacre Juruá 2026 com chave de ouro e anima multidão

Cantando em Cruzeiro do Sul pela primeira vez Leonardo fechou com chave de ouro a Expoacre Juruá 2026 na noite deste domingo,5, reunindo o maior público da 21.

Feira no município. Para uma multidão, ele começou a apresentação com Te Amo Demais e cantou vários outros sucessos como Coração Bandido, Temporal de Amor, Sonhador e Talismã.

“Alô, Cruzeiro do Sul. Alô, Acre. Amanhã é dia de trabalho, mas hoje eu vim trazer alegria pra vocês. Eu fiquei triste pelo jogo, mas não vamos chorar não “, disse ele entre uma música e outra.

Leonardo disse que fará aniversário no dia 25 de julho e aceita ganhar de presente um pirarucu. “Sei que é um peixe grande e gostoso. Eu aceito“.

O artista cumpriu o que prometeu no aeroporto quando afirmou que ia “cantar todas”. “Para mim é um prazer muito grande estar aqui a primeira vez que eu venho aqui, depois de 40 anos de carreira. Trago na bagagem uma carreira muito vitoriosa, com 40 anos de sucesso para mostrar hoje aqui em Cruzeiro”, disse.

A atendente Andrea Melo disse que era um sonho ver o show de Leonardo. “ Eu tinha folga pra tirar na empresa e amanhã não vou trabalhar. Mas eu precisava muito vir nesse show e aproveitar até o fim”, contou.

Antes de subir ao palco Leonardo tirou uma fotografia com Jimy, um sósia dele, morador de Cruzeiro do Sul. O homem foi levado ao camarim do cantor pelo radialista Patrick Tavares, que havia gravado o Leonardo da Shoppe em show anterior na Expoacre.