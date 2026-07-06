Aos 18 anos, peão do AM vence rodeio da Expoacre Juruá e leva moto zero quilômetro

A arena da Expoacre Juruá 2026 ficou completamente lotada na noite desse sábado, 4, para a grande final do rodeio, um dos eventos mais aguardados da feira agropecuária de Cruzeiro do Sul. Com arquibancadas cheias, show de fogos iluminando o céu e o público vibrando a cada montaria, o amazonense Antony Lorran, de apenas 18 anos, conquistou o título de campeão da competição.

O rodeio começou na quinta-feira, 2, teve a segunda etapa na sexta-feira, 3, e reuniu 60 peões de diferentes cidades do Acre e de outros estados. Na noite decisiva, os melhores classificados voltaram à arena para disputar o título e a premiação principal, uma moto zero quilômetro patrocinada pela Honda Juruá Star Motors e uma vaga no rodeio de Barretos, em São Paulo.

Natural de Ipixuna (AM), Antony monta em touros desde os 13 anos e celebrou a primeira grande conquista da carreira. Levou uma motocicleta e uma vaga no Barretão. “Foi tudo Deus. Só tenho que agradecer a Deus por essa vitória. Agora vou me preparar para o Barretão e também representar o Juruá na Expoacre de Rio Branco. O coração tá a mil”, disse o campeão.

Ele quebrou a hegemonia acreana ao superar os competidores de Feijó, que dominaram as demais colocações do pódio. O jovem somou 250 pontos, garantindo a liderança absoluta da competição.

A secretária de Agricultura do Estado,Temilys Silva, destacou o sucesso do rodeio e a grande participação do público. “A arena está cheia, o público veio prestigiar. Quem gosta de feira gosta também de rodeio. Hoje tivemos as montarias decisivas e só temos que agradecer aos prefeitos e à população do Juruá por prestigiarem a nossa feira. Agora seguimos para a Expoacre em Rio Branco”, afirmou.

Classificação final do rodeio da Expoacre Juruá 2026:

1º – Antony Lorran – Ipixuna (AM) – 250 pontos

2º – Mathias Castro – Feijó (AC) – 167,25 pontos

3º – Jales Araújo – Feijó (AC) – 166,25 pontos

4º – Daniel Nunes – Feijó (AC) – 157,75 pontos

5º – Gabriel Gama – Feijó (AC) – 86 pontos