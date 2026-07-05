Motorista é preso por suspeita de embriaguez após bater em caminhonete oficial na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Um motorista de 43 anos foi preso na madrugada deste sábado (4) após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia AC-405, nas proximidades do Sesc, em Cruzeiro do Sul. A ocorrência envolveu um carro de passeio e uma caminhonete pertencente ao poder público.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão aconteceu quando uma caminhonete Toyota Hilux oficial trafegava no sentido Arena do Juruá/Recol e reduziu a velocidade para realizar um retorno na rodovia, sinalizando a manobra. Neste momento, o veículo foi atingido na traseira por um GM Corsa que seguia pela mesma via.

Durante a abordagem, o condutor do Corsa recusou-se a prestar esclarecimentos sem a presença de um advogado e também não aceitou realizar o teste do bafômetro. Apesar da negativa, os policiais constataram diversos sinais compatíveis com embriaguez, entre eles forte odor de álcool, olhos avermelhados, dificuldade para caminhar, fala excessiva e comportamento considerado alterado.

Com base nos indícios observados pela equipe policial, foi elaborado o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, procedimento previsto na legislação de trânsito para situações em que o motorista se recusa a realizar o teste do etilômetro. Diante disso, ele recebeu voz de prisão por suspeita de dirigir sob a influência de álcool, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Já o motorista da caminhonete oficial foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou resultado de 0,00 mg/l, descartando qualquer ingestão de bebida alcoólica.

Como o acidente envolveu um veículo oficial, a perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. Após a conclusão dos trabalhos, a caminhonete foi liberada ao seu condutor, enquanto o GM Corsa foi removido para um pátio credenciado, já que não havia um responsável para recebê-lo.

O motorista preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.