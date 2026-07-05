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Homem é preso em flagrante após ferir companheira com lâmina durante agressão em Cruzeiro do Sul

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), suspeito de agredir a própria companheira e provocar ferimentos com uma lâmina no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul.

05/07/2026 às 11h25
Por: Redação Fonte: Ac24horas
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Homem é preso em flagrante após ferir companheira com lâmina durante agressão em Cruzeiro do Sul

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), suspeito de agredir a própria companheira e provocar ferimentos com uma lâmina no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Antônio Costeira. Ao chegar ao endereço, os militares encontraram a vítima já do lado de fora da residência, apresentando sangramento em uma das pernas.

A mulher relatou aos policiais que foi atacada pelo companheiro com uma lâmina de gilete, sofrendo dois cortes na perna direita. Após a agressão, os dois entraram em luta corporal e o suspeito retornou para o interior da casa.

Os policiais seguiram até a residência e localizaram o homem, identificado como Lúcio Natan Parente Fernandes, de 28 anos. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Segundo a PM, o suspeito apresentava arranhões pelo corpo e na região do pescoço, possivelmente em decorrência da luta corporal.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, recebeu os cuidados necessários e, em seguida, foi liberada. Durante o registro da ocorrência, ela informou que vinha sendo vítima de agressões praticadas pelo companheiro há aproximadamente nove meses.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias das agressões e adotar as medidas cabíveis previstas na legislação de proteção às vítimas de violência doméstica.

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