21°C 36°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

IBGE é autorizado a abrir 325 vagas temporárias

Portaria define prazo de seis meses para publicar edital

20/10/2026 às 14h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização nesta terça-feira (20) para realizar 325 contratações temporárias por meio de processo seletivo simplificado. O órgão terá seis meses para divulgar o edital de abertura dar início ao concurso público.

Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.

Vagas autorizadas:

  • 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
  • 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.

A autorização foi concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na Portaria nº 70/2026 .

As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não especifica a duração.

O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE. As remunerações também serão definidas pelo instituto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Economia Há 7 horas Em Economia

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões

Números sorteados são: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
TCU aprova contas do BC de 2025 após desvincular processo do Master
Economia Há 12 horas Em Economia

TCU aprova contas do BC de 2025 após desvincular processo do Master

Julgamento sobre banco liquidado continua em outro processo
Restituições do IR batem recorde e chegam a R$ 41 bilhões em 2026
Economia Há 14 horas Em Economia

Restituições do IR batem recorde e chegam a R$ 41 bilhões em 2026

Receita orienta 500 mil pessoas a corrigir pendências na declaração
Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas
Economia Há 1 dia Em Economia

Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas

Credores ainda podem fazer questionamentos na Justiça
Cruzeiro do Sul, AC
22°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 36°

23° Sensação
2.77km/h Vento
92% Umidade
100% (5.83mm) Chance de chuva
07h25 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Qui 37° 21°
Sex 33° 22°
Sáb 37° 22°
Dom 40° 24°
Seg 40° 23°
Atualizado às 05h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 7 horas

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões

 Mâncio Lima Há 11 horas

Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras

 Mâncio Lima Há 11 horas

Mecanização agrícola já soma mais de 980 horas de trabalho e atende mais de 300 famílias em Mâncio Lima

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Ouvidoria da Saúde de Rio Branco conquista primeiro lugar em prêmio nacional do CNJ

 Economia Há 12 horas

TCU aprova contas do BC de 2025 após desvincular processo do Master

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,03%
Euro
R$ 5,64 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 443,086,07 +0,46%
Ibovespa
208,295,98 pts 1.57%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras
Mâncio Lima - AC

Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras

 Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
2
Mâncio Lima

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais
3
Senado Federal

Projeto na CAS cria diretrizes para uso da inteligência artificial na saúde
4
Economia

Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado
5
Senado Federal

Chico Rodrigues anuncia voto favorável ao fim da escala 6x1

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados